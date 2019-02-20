Demre'de atletizm yarışları düzenlendi

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde atletizm yarışları düzenlendi.

Atletizm Federasyonu, Atletizm Federasyonu İl Temsilciliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen atletizm yarışları Kömürlük Sahili'nde yapıldı. Atletizmi Geliştirme Projesi kapsamında düzenlenen yarışlara Kumluca, Finike ve Demre'den 39'u kadın olmak üzere, toplam 86 kişi katıldı.

Yarışlar 2007-2008 doğumlu küçük kızlar ve erkekler 1500 metre, 2005-2006 doğumlu yıldız kızlar ve erkekler 2000 metre dallarında yapıldı. Yarışmalar Atletizm Federasyonu hakemleri gözetiminde gerçekleştirildi. Yarışmalarda ilk altı sıraya giren yarışmacılar Antalya İl Birinciliğinde yarışmaya hak kazandı.

Yarışmalarda 1500 metre küçük kızlarda Kumsal Aleyna birinci, Fadime Polat ikinci, Nisa Bozkurt üçüncü; 1500 metre küçük erkeklerde Kaan İkiz birinci, Talha Eren Çiçek ikinci, Muhammet Oğuzhan üçüncü; 2000 metre yıldız kızlarda Kevser Bilgin birinci, Gülsüm Özen ikinci, Gülçin Akdem üçüncü; 2000 metre yıldız erkeklerde Emirhan Serter birinci, Ramazan Efe Boztaş ikinci, Özgür Deniz üçüncü oldu.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, İlçe Emniyet Müdürü Kürşat Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mesut Dikili verdi.

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