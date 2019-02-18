Demre Belediyespor play-off'ta

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA 1. Amatör Lig 1. Grup'ta oynanan ligin son hafta maçında Demre Belediyespor, Antalya Meydan Gençlik'i 2-0 yendi. Demre Belediyespor aldığı bu galibiyetle Antalya Süper Amatör Lig'e yükselebilmek için play-off maçları oynamaya hak kazandı.

Demre Stadı'nda oynanan maçı Kerem İlitangil, Alpaslan Karataş, Murat Genç hakem üçlüsü yönetti. Maç, Meydan Gençlik'in vuruşu ile başladı. Maçın 10. dakikasında Meydan Gençlik'ten Nihat net golü kaçırdı. Maçın 22. dakikasında Demrespor'dan Feyyaz'ın volesini, Meydan Gençlik kalecisi Eyüp aynı güzellikte kurtardı. Maçın 34. dakikasında Demrespor'dan Olcan, ceza sahası içinden attığı şutla takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Maçın 45. dakikasında Demrespor'dan Feyyaz'ın şutu üst direkten döndü. İlk yarı 1-0 Demrespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya Demrespor hızlı başladı. Maçın 46. dakikasında Demrespor'dan Mertcan Eranıl sağdan yapılan ortaya yaptığı şık bir vuruşla takımını 2-0 öne geçiren golü attı. Maçın 51. dakikasında Demrespor'dan Feyyaz kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta attı. 53. dakikada Meydan Gençlik'ten Nihat'ın şutunu kaleci kurtardı. Maç Demrespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Demre Belediyespor grubu üçüncü sırada tamamladı ve Zeytinköyspor ile birlikte play-off maçları oynamaya hak kazandı. Meydan Gençlikspor 18 punda kaldı.

Maçın tek sarı kartını Demrespor'dan Selman gördü.

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