Demre Belediyespor evinde galip

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA 1. Amatör 1. Grup'ta mücadele eden Demre Belediyespor kendi sahasında Antalya Kundu Spor'u 2-1 yendi. Geçen sezon Antalya Süper Amatör'den ekonomik nedenlerle çekilen Demre Belediyespor bu yıl Antalya 1....