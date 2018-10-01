Demre Belediyespor evinde galip

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA 1. Amatör 1. Grup'ta mücadele eden Demre Belediyespor kendi sahasında Antalya Kundu Spor'u 2-1 yendi.
Geçen sezon Antalya Süper Amatör'den ekonomik nedenlerle çekilen Demre Belediyespor bu yıl Antalya 1. Amatör 1. Grup ilk maçında Antalya Kundu Spor ile karşı karşıya geldi. Demre Stadı'nda oynanan ligin ilk maçını, Salih Benli, Mahmut Türk, Hüseyin Altınok hakem üçlüsü yönetti. Maç Demre Belediyespor'un vuruşuyla başladı.
Maçın ilk atağı 24. dakikada Antalya Kundu Spor'dan geldi. 22. dakikada Oğulhan, 24. dakikada Cihan'ın şutlarını Demre kalecisi Hüseyin kurtardı. Maçın 25 ve 38. dakikalarında Demre Belediyesporlu Umut iki net pozisyondan yararlanamadı. 42. dakikada Kundu Spor'dan Mehmet'in sert şutunu kaleci köşeden kornere attı. İlk yarı 0-0 sona erdi.
Maçın 60. dakikasında Demre Belediyespor'dan Murat'ın kafayla vuruşunu kaleci Neşet nefis çıkardı. Maçın 68. dakikasında direkten dönen topa dokunan Kundu Sporlu Cihan takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Maçın 79. dakikasında Demre Belediyespor'dan Samet durumu 1-1 yapan golü attı. Maçın 89. dakikasında Demre'den Batuhan'ın, 90. dakikasında da Murat'ın şutları kale direğinden döndü. Maçın 90+4. dakikasında Demre'den Mertcan Eranıl attığı şutla durumu 2-1 yapan golü attı. Maç Demre Belediyespor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Demre Belediyespor'dan Hakan, Batuhan, Umut, Kundu Spor'dan Abdülkadir, Cihan ve Mahbud sarı kart gören futbolcular oldu.
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