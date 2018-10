Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe maçının ardından

Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER / SİVAS () - Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, takımda bir gelişme gördüğünü ve bugün galibiyeti kaçırdıklarını belirterek, "Çok zor bir durumdayız. Bizim kulübümüzün hiç alışık olmadığı bir durumdayız. Şu anda şampiyonluktan söz edemeyiz" dedi. Cocu ayrıca şu andaki durumda kendisi, futbolcular ve yönetim olmak üzere herkesin sorumluluğu bulunduğunu dile getirdi.

Golsüz sona eren karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, alınan 1 puandan memnun olmadıklarını belirterek, "Çok iyi başladığımızı düşünüyorum açıkçası maça. İlk 10-15 dakikada inisiyatif alan taraftık, topla da sağlam bir görüntü sergiledik. Maçın ilk yarısının orta bölümünü değerlendirecek olursak çok fazla yaratıcı olduğumuzu düşünmüyorum. Rakip de aynı şekildeydi, çok fazla bir şey üretemedi o dönemde. İlk yarının son kısmında tekrar oyuna döndüğümüzü gördük. Devre arasında küçük değişiklikler yaptık. Daha fazla üretebilmek, daha üretken olmak için. İki forvetimizi daha iyi kullanabilmek, onlara daha fazla topu ulaştırabilmek için bazı küçük değişiklikler yaptık. Daha iyi pozisyonda onları topla buluşturmak istiyorduk. Bu anlamda ikinci yarıda çok iyi iş yaptığımızı düşünüyorum. Soldado'nun ürettiği bazı pozisyonlar vardı ama golle sonuçlandıramadı. Takımın ihtiyacı olan özgüvenini yukarıya çekmek için, o dakikalarda en çok ihtiyacımız olan şey o golü atabilmekti. Maç sonunda çok aceleci bir hale büründük açıkçası. Kazanmayı çok istiyorduk. Sürekli gitmeye çalışıyorduk. Ama alan genişledi, sahanın boyu uzadı. O nedenle tam istediğimizi yapamadık. İyi bir takım ruhu gördüğümü söylemek istiyorum bir yandan da. Özellikle maçın belli bölümlerinde. Bu anlamda çok büyük gelişmeler gördüm takımda. Ama esas mesele bu oyunda gol. Gole ihtiyacımız vardı bizim. Şu anda gerçekten içerisinde bulunduğumuz durumdan çıkmanın tek yolu maçlar kazanmak, goller atmak. Gol atma açısından büyük zorluklar yaşadığımızı görüyoruz. Aslında son 3 maçta kalemizde gol görmedik. Pozitif görüntü var ama bir yandan bizim kalitemiz daha fazla gol atması gereken bir seviye. 1 puan aldık, bu durumdan dolayı üzüntü yaşıyoruz. Bizim kalitemizde bir takımın daha fazla gol atması gerekiyor. Bu anlamda zorlandığımızı düşünüyorum" dedi.

"ÇOK ZOR DURUMDAYIZ"

Şu anda alınan sonuçların ve ligdeki konumun sorumluluğu hakkındaki bir soru üzerine ise Cocu, "Bu işten herkes sorumludur. Herkesin payı vardır. Fenerbahçe'den bahsediyorsak eğer herkesin payı var. Biz diyoruz, biz ifadesini kullanıyoruz. Ben sorumluyum bu işten, oyuncuların sorumluluğu var, yönetimin sorumluluğu var. Herkes bu işin parçası, herkes bu işte sorumluluk sahibi. Sezon başında bazı hedefler koyarsınız, ama sezon içerisinde birçok etkenden dolayı bazen o hedeflerde değişiklik yapmak durumda kalırsınız, bazı ayarlamalar yapmak durumunda kalırsınız. Şu anda biz şampiyonluk konuşacak bir durumda değiliz kesinlikle. Ne kulüp, ne oyuncular, ne de ben böyle bir durumda olmaya alışık değilim. Çok zor bir durumdayız. Bizim kulübümüzün hiç alışık olmadığı bir durumdayız. Ama öncelikle biz bu durumdan çıkabilmenin yollarını arıyoruz. Öncelikle özgüvenimizi artıracak işler yapabilmenin yolunu arıyoruz. Kulübün de, oyuncularımızın da hiç alışık olmadığı bir durum. Bu sorumluluk herkese dağıtılması gereken bir sorumluluk bana göre. Maç analizlerini yapıyoruz. Birkaç maçta zaten bazı değişiklikler yaptığımızı siz de görebilirsiniz. Bazı konularda geliştiğimizi görüyoruz. Ceza sahasında daha fazla üretken olmak istiyoruz, daha fazla girmek istiyoruz o bölgeye. Daha fazla gol atabilmek istiyoruz. Bunun için bazı değişiklikler yapıyoruz. Özellikle son maçlarda disiplin ve pozisyon sadakati açısından daha iyi noktaya geldiğimizi görebiliyorum. Ama maalesef bir yandan da diğer baz etkenlerden dolayı da bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Milli takımlardan dönen oyuncular oldu. Benzia'nın bir sakatlığı oldu. O oyunculardan dolayı bazı değişiklikler yapmak durumunda kaldık. Oyun tarzımız o an sahada olan, elimizde olan oyunculara göre de değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle de bazı değişiklikler yapmak durumunda kaldık. Örneğin Sivasspor'da Robinho var. Çok yetenekli, tehlikeli bir oyuncu. Bazen 3-4 savunmacı ile onu savunmak durumda kalıyorsunuz. Driblingleriyle katedebilen bir oyuncu, rakibi eksiltebilen bir oyuncu. Ama bizim böyle bireysel oynamak gibi bir durumumuz yok. Bu tarz oyunculara biz sahip değiliz. Biz takım halinde bir şeyler yapmalıyız. Bir şey yapacaksak takım halinde başarmamız gerekiyor. Biz bu şekilde ancak doğru yolda ilerleyebiliriz. Şu anda bizim üst üste birkaç maç kazanmaya ihtiyacımız var kesinlikle. Ancak bugüne dönüp baktığımda, bu akşam kesinlikle galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Örneğin Alper'in verilmeyen bir penaltısı var 83'üncü dakikada. Eğer o verilse değişebilir, karşılaşma bambaşka bir tarafa gidebilir. Ama şu anda kesinlikle hedeflere koyduğumuz yönde ilerleyemiyoruz" diye konuştu.

"SOYUNMA ODASINA MESAJ GELMEDİ"

Phillip Cocu, maçın 40'ıncı dakikasında başkan Ali Koç'un tribünde Comolli ile görüştüğü ve soyunma odasına bir mesaj iletilip iletilmediği sorusu üzerine ise "Hayır, öyle bir mesaj gelmedi bana. Bazı insanların yüzünden anlarsınız, memnun mu durumdan, mutlu mudur değil midir? O anda ne konuştular bunu bilmiyorum kesinlikle. Maçın genel gidişatı ile ilgili olabilir, bulunduğumuz durumla ilgili olabilir. Bireysel olarak bir oyuncuyla ilgili bir şey söyleyebilir. Birçok şey olabilir o anda konuştukları. Bana öyle bir mesaj gelmedi her zamanki gibi. Alışılmış dışında bir gelişme olmadı. Ben teknik direktör olarak işimi yapmakla yükümlüyüm. O anda sadece işimi yapmaya odaklanmış durumdaydım. Şu an daha çok çalışmamız gerekiyor, galibiyetler almamız gerekiyor ki bu durumu değiştirebilelim" ifadelerini kullandı.

TAMER TUNA: "OYUN ÜSTÜNLÜĞÜ İKİ TAKIMA DA GİTTİ GELDİ"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, maçın iki taraf için de git-gel anları olduğunu belirterek, "Maçın genelinde çok istekli, çok arzuluyduk. O kadar iyi oynamadığımız bir maçtı. Çünkü her zaman 8 haftalık periyotta, topa sahip olan, oynayan, oyun üretkenliği yüksek bir takım iken bugün bunları ortaya koyamadık. Oyun verimliliğimiz düşüktü ama mücadelemiz, isteğimiz üst seviyedeydi, bu zaten bir puanı sağladı diyebiliriz. Onun dışındaki şut oranımız çok fazla olsa da, pozisyon alternatifimiz çok olsa da üretkenliğimiz azdı. Biz böyle bir takım değiliz tabii ki ama Fenerbahçe'ye karşı oynadığınızda bazen kaybedebilecek pozisyonları verebiliyorsunuz. Özellikle 60'ıncı dakikadan sonra Fenerbahçe oyuncu değişiklikleri ile hem duran toplarda etkinlikleri hem de oyuna etkinlikleri 10 dakikalık kısımda verdiğimiz pozisyonlar o kısımdaydı. Onun dışında oyun üstünlüğü iki takımda da gitti geldi diyebiliriz. Özellikle son 15 dakikada oyunda kopuşlar oldu ama mücadelemiz, fiziksel anlamda iyi oluşumuz bir puan kazanmamızı sağladı. Sivasspor'un bundan önce gösterdiği oyunu ve açık oyunu tercih etmesi felsefesi ve prensipleriyle ilgiliydi. Bugün bunu ortaya koyup kazanmak istedik. Ama o yönümüz eksikti. Diğer yönlerimiz ligde çok gol yemiş bir takım için bugün gol yemeden maçı bitirmek önemli. Daha iyi takım olmalıyız, olmak zorundayız. İyi oyunculara sahibiz. Bazı yönlerimizi biraz daha geliştirmek zorundayız" dedi.

Oyuncu alternatiflerinin azlığından şikayet eden Tuna, "Fenerbahçe beklediğimiz gibiydi, ama biz istediğimiz gibi değildik. 18 içinde üretkenlik ve pozisyonumuz çok az. Oysa bunu en iyi yapan takımlardan bir tanesiyiz" diye konuştu.

OTYAKMAZ: "MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ"

Demir Grup Sivasspor'un başkanı Mecnun Otyakmaz karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada yeni Fenerbahçe yönetimi ile ilk defa Sivas'ta karşılaştıklarını ifade ederek kulübe yaptıkları ziyaret için teşekkür etti. Otyakmaz, "İyi bir karşılaşma oldu. Her iki takım da eksiklikleri, sakatları olmasına rağmen iyi mücadele ettiler. Maçın hakkı da sanıyorum beraberlik gibiydi. Biz de bazı pozisyonlar bulduk. Son tercihlerde biraz daha iyi tercih yapmış olsaydık sonuca ulaşabilirdik. Birkaç önemli pozisyon da Fenerbahçe'nin var ama hiçbiri gol olmadı. Kendi sahamızda kazanmak istememize rağmen yine de kabul edebileceğimiz bir sonuç. Ligin neredeyse üçte biri tamamlanmış durumda. Bundan sonra açılmaların olacağını düşünüyorum. Artık takımların mazereti kalmadı. Bütün takımların bu mevsimde hazır olması gerekiyor. Şimdiye kadar puanlar yakın gitmiş olabilir. Takımların denkliğinin de bunda önemi olduğunu düşünüyorum ama bundan sonra ufak tefek kopmalar olabilir" dedi.

