Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe: 1-2

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Ali Palabıyık (xxx), Kemal Yılmaz (xxx), Serkan Olguncan (xxx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xx) - Auremir (xx), Bjarsmyr (xx), Medjani (xx), Ziya (xx), Bifouma (x), Saivet (xx), Hakan Arslan (x) (Dk. 57 Robinho xx), Ndinga (xx), Emre (xx) (Dk. 74 Cyriac x), Kone (xx)

FENERBAHÇE: Volkan (xxx) - Şener(xxx), Neustader (xx), Skrtel (xx), Hasan Ali (xxx), Dirar (xx), Mehmet Topal (xx), Josef de Souza (xxx), Aatif (xxx) (Dk. 74 Mehmet Ekici x), Giuilano (xx) (Dk. 90+3 Oğuz Kağan), Soldado (xx) (Dk. 69 Fernandao x)

GOLLER: Dk. 90+1 Robinho (Demir Grup Sivasspor) - Dk. 30 Aatif, Dk. 33 (KK) Medjani (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Bjarsmyr, Ndinga, Robinho (Demir Grup Sivasspor) - Skrtel, Mehmet Ekici (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ve umudunu son haftalara taşımak isteyen Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Demir Grup Sivasspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek, zirve takibini sürdürdü. Fenerbahçe 57 puana yükselirken, ev sahibi Demir Grup Sivasspor 41 puanda kaldı.

Ev sahibi Sivasspor'u yaklaşık 15 bin taraftarı desteklerken, sarı lacivertli ekibi ise kale arkasında 1500 dolayında taraftarı yalnız bırakmadı.

Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Samet Aybaba, kalede tercihini uzun bir aradan sonra Ali Şaşal Vural'dan yana kullandı. Brezilyalı yıldız Robinho ise yedek soyundu.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman, Valbuena'yı yedekte bırakırken, cezası biten Aatif'a 11'de şans verdi. Uzun süren sakatlığının ardından Hollandalı oyuncu Janssen de 21 kişilik maç kadrosunda yer aldı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım karılaşmayı locadan izledi.

1'inci dakikada sol çaprazda Dirar'ın pasında topla buluşan Giuliano'nun sol ayağıyla yerden şutunda kaleci Ali Şaşal topa sahip oldu.

12'nci dakikada sağ kanatta Şener, Dirar'ı kaçırdı. Dirar'ın içeriye çevirdiği topu Giuliano'dan önce araya giren savunma kornere çeldi. Korner atışını Aatif'la paslaşarak kullanan Hasan Ali'nin sağ kanattan içeriye ortasına gelişine Neustader vurdu, top üstten farklı auta gitti.

16'ncı dakikada savunmadan uzun gönderilen topta Bifouma hareketlendi, kaleci Volkan ceza alanı dışına çıkarak topa müdahale etmek istedi ama uzaklaştıramadı. Kone, önüne düşen topu aşırtmayla boş kaleye göndermek istedi ancak etkili bir vuruş yapamadı.

23'üncü dakikada Hasan Ali'nin kullandığı serbest vuruşta savunma arkasında Mehmet Topal kafayla topa dokundu, ancak öncesinde ofsayt bayrağı kalktı.

24'üncü dakikada Kone'nin pasında sağdan Bifouma hızla ceza alanına girdi, ancak Neustadter'den sıyrılamayınca, savunma topu taca göndererek tehlikeyi önledi.

29'uncu dakikada Demir Grup Sivasspor hızlı geldi. Topu alan Saivet'in savunma arkasına attığı topa Bifouma hareketlendi. Hızla ceza alanına giren Bifouma, pasını Kone'ye aktarmakta gecikince savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

30'uncu dakikada soldan gelişen Fenerbahçe atağında Hasan Ali, ceza alanında uygun durumdaki Aatif'ı gördü. Aatif'ın düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.

33'üncü dakikada Fenerbahçe yine sol kanattan gelişen atakta golü buldu. Aatif'ın pasında ceza alanı son çizgisinde topla buluşan Soldado'nun içeriye çevirdiği ve kaleciyi geçen topa, Şener hareketlendi. Ancak savunmada araya girmeye çalışan Medjani ters dokunuşla topu kendi filelerine gönderdi: 0-2.

37'nci dakikada Dirar'ın pasında savunma arkasına sarkan Soldado'nun karşı karşıya vuruşunda kaleci Ali Şaşal iki hamlede topu kontrol ederek gole izin vermedi.

42'nci dakikada Demir Grup Sivasspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan Ndinga'nın ceza alanına ortasında arka direkte Emre'nin kafa vuruşunda üst direkten dönen topu savunmada Skrtel kafayla kornere gönderdi.

48'inci dakikada kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Josef de Souza doğrudan kaleye gönderdi. Köşeye giden topu kaleci Ali Şaşal kornere çeldi.

51'inci dakikada Soldado'nun pasında sağdan Dirar hareketlendi ve topu ceza alanında uygun durumda bulunan Soldado'ya çıkardı. Onun etkisiz vuruşunda top yandan dışarı gitti.

57'nci dakikada soldan Ziya'nın ortasına arka direkte Kone vurdu, top farklı şekilde auta gitti.

63'üncü dakikada sağ kanattan Giuliano'nun pasında Soldado ceza alanına girdi, yerden uygun durumdaki Aatif'ı gördü. Aatif'ın plase vuruşunda savunmada Auremir, yatarak topu kornere çeldi ve mutlak bir golü önledi.

65'inci dakikada ceza alanında Ndinga'nın çevirdiği topa arka direkte yakın mesafeden Medjani vurdu, ancak top yandan farkla şekilde auta gitti.

66'ncı dakikada sağdan ilerleyen Robinho'nun yerden içeriye çevirdiği top Volkan'da kaldı.

71'inci dakikada Robinho'nun ara pasında ceza alanına giren Bifouma'nın çaprazdan şutunda top kaleci Volkan'da kaldı.

79'uncu dakikada soldan Ziya'nın pasında ceza alanına giren Bifouma savunmanın sıkıştırmasına rağmen dönerek vurdu, Volkan topu kontrol etti.

87'nci dakikada sağdan Şener'in içeriye ortaladığı topa arka direkte Mehmet Ekici dokundu, top üst direkten oyun alanına döndü.

90+1'inci dakikada sol kanattan gelişen Demir Grup Sivasspor atağında soldan Ziya'nın ortasında Cyriac'ın kafayla indirdiği topu Robinho düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve farkı 1'e indiren golü kaydetti: 1-2.

Karşılaşma konuk ekip Feherbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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