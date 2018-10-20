Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe : 0-0

Eraydın AYTEKİN / SİVAS ()

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Halis Özkahya (xx), Kemal Yılmaz (xx), Hakan Yemişken (x)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan (xx) - Uğur (xx), Bjarsmyr (xx), Braz (xxx), Ziya (xx)- Emre (xx), Medjani (xx), Hakan (xx), Rybalka (xx) (Dk. 68 Torje x), Robinho (xx), Muhammet (xx) (Dk. 77 Cyriac x)

FENERBAHÇE: Harun (xx) - Şener (x) (Dk. 61 Isla xx), Neustader (xx), Skrtel (xx), Hasan Ali (xx), Ayew (x) (Dk. 61 Mehmet Ekici xx) (Dk. 78 Alper x), Jailson (xx), Eljif (xx), İsmail (xx) - Frey (xx), Soldado (x)

SARI KARTLAR: Robinho, Emre (DG Sivasspor) - İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu hafta maçında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla konuk Fenerbahçe 9, ev sahibi Demir Grup Sivasspor ise 10 puana yükseldi.

6'ncı dakikada sağ kanattan İsmail Köybaşı hareketlendi. Ön direğe ortaladığı topa kaleci Tolgahan'dan önce Frey dokundu, top az farkla yandan auta gitti.

16'ncı dakikada savunmadan öne çıkan Braz'ın yaklaşık 40 metreden kaleye gönderdiği top kaleci Harun'un kucağında kaldı.

22'nci dakikada kaleye 30 metre uzaklıktan kazanılan serbest vuruşu kırmızı beyazlılarda Muhammet kullandı. Bu oyuncunun doğrudan kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.

27'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Robinho, Ayew'den sıyrılıp sol ayağı ile ortaladı, ceza alanında yükselen Hakan'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

31'inci dakikada Eljif Elmas'ın ceza alanı önünden çektiği şut üstten auta gitti.

32'nci dakikada Emre'nin ara pasında Muhammet hareketlendi, kaleci Harun karşı karşıya pozisyonda topu çıkardı. Sonrasında yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

38'inci dakikada Frey'in pasında sağdan Soldado hareketlendi. Soldado'nun ceza alanına koşu yapan Frey'e aktarmak istediği top kaleci Tolgahan'da kaldı.

44'üncü dakikada Uğur'dan aldığı topla buluşan Robinho ceza alanına kavisli bir top gönderdi, az farkla yandan dışarı çıktı.

50'nci dakikada ceza alanı ön çizgisi üzerinde Muhammet ve Emre'nin duvar paslaşmasında Emre'nin şutu yandan auta gitti.

54'üncü dakikada soldan Uğur'un ceza alanına çevirdiği topu Emre kaleye gönderdi. Kaleci Harun'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.

57'nci dakikada Robinho'ya açılan uzun topu kaleci Harun kalesini terk ederek uzaklaştırmak istedi. Dönen topu alan Robinho'nun kaleye göndermek istediği meşin yuvarlığı kalesini zamanında kapatan Harun tekrar kontrol etti.

64'üncü dakikada Eljif Elmas'ın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Tolgahan çeldi.

70'inci dakikada sol çaprazdan Torje'nin kaleye gönderdiği topu Harun yatarak aldı.

71'inci dakikada Isla'nın pasında sağdan ceza alanına giden Soldado topu kaleye gönderdi, Tolgahan kornere tokatladı.

72'nci dakikada sağ kanattan Mehmet Ekici köşe vuruşu kullandı. İyi yükselen Frey'in kafasında kaleci Tolgahan'ın ayağı ile çeldiği top yakın mesafede Soldado'nun önünde kaldı. Soldado'nun boy durumdaki vuruşu yandan dışarı gitti.

73'üncü dakikada ceza sahası dışının sol tarafından kazanılan serbest vuruşu Mehmet Ekici kullandı. Bu oyuncunun doğrudan kaleye gönderdiği top üst direkten oyun alanına geri döndü.

78'inci dakikada Mehmet Ekici sakatlık geçirdi. 61'inci dakikada Ayew'in yerine oyuna dahil olan Mehmet Ekici, 78'inci dakikada sakatlanarak yerini Alper Potuk'a bıraktı.

88'inci dakikada sağ kanattan Isla'nın içeriye ortaladığı topa Soldado yükseldi, kafa vuruşu dışarı gitti.

89'uncu dakikada sol kanattaki İsmail - Hasan Ali paslaşmasında, Hasan Ali ceza alanı dışındaki Eljif Elmas'ı gördü. Onun yerden sert şutu az farkla auta gitti.

90'ıncı dakikada Demir Grup Sivasspor atağında sağdan Ziya'nın ortaladığı topa Cyriac yükseldi, etkisiz kafa vuruşu dışarı gitti.

Karşılaşma 0-0 sonuçlandı.

TARAFTAR ÇAĞIRDI, OYUNCULAR GİTMEDİ

Mücadelenin ardından karşılaşmayı tribünden takip eden Fenerbahçeli taraftarlar, takımı tribüne çağırdı. Sarı lacivertli oyuncular taraftarın çağrısına kulak vermeyince, taraftarlar oyuncuları ıslıkladı ve tepki gösterdi.

MEHMET TOPAL MAÇI COMOLLI İLE BİRLİKTE İZLEDİ

Sakatlığından dolayı Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor maçı kadrosunda yer almayan Mehmet Topal, karşılaşmayı sportif direktör Damien Comolli ile birlikte izledi.

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