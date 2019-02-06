Demir Grup Sivasspor'dan Fatih Terim'e başsağlığı

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DEMİR Grup Sivasspor yönetimi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim için başsağlığı mesajı yayınladı.

Demir Grup Sivasspor'un resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim´in babası Talat Terim, Adana´da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhum Talat Terim'e yüce Allah'tan rahmet, Sayın Fatih Terim'e ve Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadeleri kullanıldı.