Demir Grup Sivasspor, Bursaspor maçına hazır

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DEMİR Grup Sivasspor, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve sıkıntılı haftalar geçiren Demir Grup Sivasspor, yarın sahasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını yaptığı son antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından 5'e top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik çalışma yaptı. Antrenmanın ardından kampa giren kırmızı-beyazlılar maç saatini beklemeye başladı. Son antrenmanı Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Demir Grup Sivasspor ile Bursaspor arasında Yeni 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 13.30'da oynanacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.

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