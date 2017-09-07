Galeriler Videolar
İstanbul 21°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
109743
ALTIN
147.664
DOLAR
3.4099
STERLİN
4.4602
EURO
4.0883
Kalıntısı bile yetti, FETÖ'den hüküm giydi!
Kalıntısı bile yetti, FETÖ'den hüküm...
İnsanlığın eli kolu bağlı: Arakan'da çoğu çocuk onlarca insan boğuldu
İnsanlığın eli kolu bağlı: Arakan'da...
CHP Milletvekili Özkan, Selahattin Demirtaş'ın mektubunu paylaştı
CHP Milletvekili Özkan, Selahattin Demirtaş'ın...
Yaz bitti sanmayın, kavurucu sıcaklar geliyor!
Yaz bitti sanmayın, kavurucu sıcaklar...
Moda dünyasında artık 34 bedene yer yok
Moda dünyasında artık 34 bedene...

David Silva Fenerbahçe'de !

Uzun süredir transferde sessizliğini koruyan Fenerbahçe dünya yıldızıyla sessizliğini bozuyor. İspanyol yıldız David Silva'nın transderinde son durum ne ?

07 Eylül 2017 Perşembe 15:15
David Silva Fenerbahçe'de !

Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor. İspanyol yıldızın Sarı-Lacivertli ekibe gelmesi an meselesi.

Nabil Dirar'ın performansını yeterli bulmayan Sarı-Lacivertli kulüp, aradığı futbolcuyu Ada'da buldu.

Valencia'da yıldızı parlayan ve 2010 yılında 27 milyon Pound bonservis bedeli karşılığında Manchester City'e transfer olan David Silva Fenerbahçe ile anlaştı.

Sarı-Lacivertli yönetim hem oyuncu ile hem de kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı.

31 yaşındaki futbolcu İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası ve 2 Avrupa Şampiyonu kupasını kazandı.

Dünya Yıldızı Fenerbahçe Yolunda
 
İspanya Milli Takımı ile ilk maçına 20 yaşında çıkan David Silva'nın o takımda hocalığını Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Luis Aragones yapmıştı.
 

Yıldız futbolcu kulübü Manchester City ile 1 İngiliz Kupa şampiyonluğu, 1 İngiliz Süper Kupa şampiyonluğu, 2 kez de İngiliz şampiyonluğunu yaşadı.

Valencia'da da oynadığı dönemde 1 İspanyol Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Son Güncelleme: 07.09.2017 17:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray Fernando Muslera'nın yedeğini buldu !
Galatasaray Fernando Muslera'nın yedeğini buldu !
Galatasaray'ın yeni transferi formayı giydi !
Galatasaray'ın yeni transferi formayı giydi !
Barcelona'dan Arda Turan açıklaması Arda Turan sakatlandı !
Barcelona'dan Arda Turan açıklaması Arda Turan sakatlandı !
Fenerbahçe'de transferde hareketli saatlar yaşanıyor Tam 10 milyon euro !
Fenerbahçe'de transferde hareketli saatlar yaşanıyor Tam 10 milyon euro !
Bursaspor teknik direktörü Le Guen'den Volkan Şen açıklaması !
Bursaspor teknik direktörü Le Guen'den Volkan Şen açıklaması !
Volkan Şen Trabzonspor'da
Volkan Şen Trabzonspor'da
Fenerbahçe'nin istediği yıldız Göztepe ile anlaştı !
Fenerbahçe'nin istediği yıldız Göztepe ile anlaştı !
Trabzonspor genç yıldız Kaan Ayhan için harekete geçti !
Trabzonspor genç yıldız Kaan Ayhan için harekete geçti !
Galatasaray'a ağır fatura ! Tam 8 milyon euro
Galatasaray'a ağır fatura ! Tam 8 milyon euro
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim