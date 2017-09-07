David Silva Fenerbahçe'de !

Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor. İspanyol yıldızın Sarı-Lacivertli ekibe gelmesi an meselesi.

Nabil Dirar'ın performansını yeterli bulmayan Sarı-Lacivertli kulüp, aradığı futbolcuyu Ada'da buldu.

Valencia'da yıldızı parlayan ve 2010 yılında 27 milyon Pound bonservis bedeli karşılığında Manchester City'e transfer olan David Silva Fenerbahçe ile anlaştı.

Sarı-Lacivertli yönetim hem oyuncu ile hem de kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı.

31 yaşındaki futbolcu İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası ve 2 Avrupa Şampiyonu kupasını kazandı.

Dünya Yıldızı Fenerbahçe Yolunda



İspanya Milli Takımı ile ilk maçına 20 yaşında çıkan David Silva'nın o takımda hocalığını Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Luis Aragones yapmıştı.



Yıldız futbolcu kulübü Manchester City ile 1 İngiliz Kupa şampiyonluğu, 1 İngiliz Süper Kupa şampiyonluğu, 2 kez de İngiliz şampiyonluğunu yaşadı.

Valencia'da da oynadığı dönemde 1 İspanyol Kupa şampiyonluğu yaşadı.