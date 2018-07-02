DAÜ 8'inci Osman Maraşlı Anı Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu

DAÜ Deniz Tesisleri'nde gerçekleşen etkinliğe, üniversitenin Öğrenci İşleri Eşgüdüm Görevlisi Doç. Dr. Derviş Subaşı, Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu ve KKTC Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya'nın yanı sıra, çok sayıda izleyici katıldı.
TOPLAM 54 SPORCU MÜCADELE ETTİ
Turnuvada üçlü erkeklerde 12, karışık çiftlerde ise 9 takım olmak üzere toplamda 21 takımdan 54 sporcu mücadele etti. Üçlü erkeklerde Talat-Osman-Umut şampiyonluğa ulaşırken, karışık çiftlerde Cemal-Beste ikilisi şampiyon oldu. Turnuvada en genç oyuncu 2006 doğumlu Fatma Kesken, en güçlü erkek Osman Çetintaş, en güçlü kadın Beste Güven, en iyi amatör ise Cemal Konnolu seçildi. Final maçları sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve para ödülü verildi. Ödüller DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu, KKTC Spor Yazarları Derneği Başkanı Çelen Oben, Merkez Hakem Komitesi Başkanı Sedat Kılıç ve DAÜ Spor İşleri Personeli tarafından takdim edildi.
Turnuvada dereceye giren takımlar şöyle sıralandı:
ÜÇLÜ ERKEKLER;
Talat-Osman-Umut
Osman-Kemal-Burak
İsmail-Münür-Kemal
Cemal-Ecevit-Douglas
Ertan-Umut-Ahmet
Ali-Maxim-Ahmet
KARIŞIK ÇİFTLER;
Cemal-Beste
Ertan-Fatma
Talat-Zalihe
Kemal-Doğa
ÖZEL ÖDÜLLER;
En Güçlü Erkek: Osman Çetintaş
En Güçlü Kadın: Beste Güven
En Genç Sporcu: Fatma Kesken (2006 doğumlu)
En İyi Seyirci: Haset Tanol
En İyi Amatör: Cemal Konnolu
(FOTOĞRAF)