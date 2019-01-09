Darüşşafaka Tekfen - CSKA Moskova: 65-80

İSTANBUL ()

SALON: Volkswagen

HAKEMLER: Luigi Lamonica, Benjamin Jimenez, Jakub Zamojski

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 4, Kidd 1, Diebler 8, Evans 8, Eric 7, Kartal Özmızrak 13, Muhammed Baygül 7, Emircan Koşut 2, Berk Demir 2, Doğuş Özdemiroğlu 3, Oğuz Savaş 5, Peiners 5

CSKA MOSKOVA: Rodriguez 11, Kurbanov 4, Higgins 13, Peters 2, Hunter 10, De Colo 17, Vorontsevich 2, Clyburn 10, Hackett 7, Hines 4, Bolomboy, Kulagin

1'İNCİ PERİYOT: 16-25

İLK YARI: 34-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-60

DİSKALİFİYE: 32.44 Rodriguez (CSKA Moskova)

THY Avrupa Ligi 17'nci hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen kendi sahasında Rusya'nın CSKA Moskova takımına 80-65 mağlup oldu.

İstanbul ekibi bu sonuçla 15'inci kez sahadan boynu bükük ayrılırken, CSKA Moskova ise 13'üncü galibiyetini elde etti.