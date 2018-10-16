Darüşşafaka Tekfen - Buducnost Voli: 71-63

İSTANBUL ()
SALON: Volkswagen
HAKEMLER: Robert Lottermoser, Carmelo Paternico, Jordi Aliaga
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: McCallum 4, Peiners 15, Kidd 12, Oğuz Savaş 8, Evans 7, Kartal Özmızrak 2, Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu 7, Brown, Diebler 3, Eric 10, Muhammed Baygül 3
BUDUCNOST VOLİ: Craft 2, Gordic 11, Clarke 5, Clark 11, Omic 7, Jackson 9, Ivanovic 10, Zoran Nikolic 3, Barovic, Danilo Nikolic 5
1'İNCİ PERİYOT: 14-25
İLK YARI: 39-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-49
5 FAUL ALAN: 39.00 Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen)
THY Avrupa Ligi'nin 2'nci haftasında Darüşşafaka Tekfen, sahasında konuk ettiği Karadağ ekibi Buducnost Voli'yi 71-63 yendi.