Darıca Gençlerbirliği - Kahramanmaraşspor: 2-2

Erol POLAT / DARICA (Kocaeli) ()
STAT: Şehir
HAKEMLER: Adem Sarıtaş (xx), Oğuz Akyüz (xx), Muratcan Ilgaz (xx)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Ercüment (xx) - Eren (xx), Kemal (xx), Abdullah (xx), Uğur (xx), Zeki (x) (Dk. 61 Tuncay x), Servan (x), Raşit (x) (Dk. 46 Bünyamin x), Adem (x) (Dk. 83 Ahmet), Aytaç (x), Coşkun (x)
KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan (xx) - Burak (xx), Mehmet (xx), Talha (xx) (Dk. 79 Mehmet), Emin (xx), Cemal (xx), Abdülkadir (xx), Lider (xx), Emre (x) (Dk. 65 Hurşit xx), Ethem (xx), Halil (xx)
GOLLER: Dk. 64 Coşkun, Dk. 76 Eren (Darıca Gençlerbirliği) - Dk. 23 Burak, Dk. 68 Hurşit (Kahramanmaraşspor)
SARI KARTLAR: Servan (Darıca Gençlerbirliği) - Abdülkadir, Halil, Burak, Hurşit (Kahramanmaraşspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Darıca Gençlerbirliği sahasında Kahramanmaraşspor ile 2-2 berabere kaldı.
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