Erol POLAT/DARICA(Kocaeli)() -
STAT: 15 Temmuz
HAKEMLER: Cihan Ataş (xx), Gökhan Coşar (xx), Efe Kurtuluş (xx)
DARICA G.B: Ercüment (xx), Eren (xx), Mehmet (x), Abdullah (xx), Uğur (xx), Zeki (x) Bünyamin (x) (Dk 57 Raşit x), Tuncay (x) (Dk 74 Ahmet*) Adem (x), Aytaç (x) (Dk 68 Görkem x), Coşkun (x)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx), Kamil (xx), Gencay (x)(Dk 75 Hüseyin x), Okan Eken (xx), Onur (xx), Şevket (xx), Turan (xx) (Dk 84 Serkan x), Mert (xx), Emre (xx), Kemal (x), Okan Duran(xx)
GOL: Dk .72 Okan Duran (Zonguldak Kömürspor)
SARI KARTLAR: Okan Eken, Gencay (Zonguldak)
23'üncü dakikada gelişen Darıca G.B atağında Aytaç'ın ortasında topa vole vuran Coşkun'un şutu kaleci Sinan'da kaldı.
34'üncü dakikada Bünyamin'in sert şutu az farkla auta çıktı.
72'nci dakikada Zonguldakspor'un kullandığı kornere iyi yükselen Okan Eken'in kafa şutunu kaleci Ercüment çıkardı pozisyonun devamında Okan Duran topu ağlara gönderdi: 0-1.
FOTOĞRAFLI
Darıca G.B-Zonguldak Kömürspor: 0-1
Erol POLAT/DARICA(Kocaeli)() - STAT: 15 Temmuz HAKEMLER: Cihan Ataş (xx), Gökhan Coşar (xx), Efe Kurtuluş (xx) DARICA G.B: Ercüment (xx), Eren (xx), Mehmet (x), Abdullah (xx), Uğur (xx), Zeki (x) Bünyamin (x) (Dk 57 Raşit x), Tuncay (x) (Dk...
Erol POLAT/DARICA(Kocaeli)() -