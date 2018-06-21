Danimarka - Avustralya: 1 - 1

SAMARA,()

STAT: Samara Arena

HAKEMLER: Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto Diaz

DANİMARKA: Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen, Schöne, Delaney, Sisto, Eriksen, Poulsen (Dk. 59 Braithwaite), Jorgensen (Dk. 68 Arzani)

AVUSTRALYA: Ryan - Risdon, Sainsbury, Milligan, Aziz Behich, Leckie, Mooy, Jedinak, Kruse (Dk. 68 Arzani), Rogic (Dk. 82 Irvine), Nabbout (Dk. 75 Juric)

GOLLER: Dk. 7 Eriksen (Danimarka) Dk. 36 Jedinak (P) (Avustralya)

SARI KARTLAR: Poulsen, Sisto (Danimarka)

Dünya Kupası C Grubu karşılaşmasında Danimarka, Avustralya ile 1-1 berabere kaldı. Henüz 7'nci dakikada Eriksen'in golüyle Danimarka öne geçse de 36'ncı dakikada penaltı atışını gole çeviren Jedinak, takımına eşitliği getirdi. Karşılaşmadan 1'er puanla ayrılan Danimarka, 4 puan ile grupta lider oldu. Turnuvada ilk puanını alan Avustralya ise grupta 3'üncü sırada yer alıyor.

7'nci dakikada Jorgensen'in pasında topla buluşan Eriksen, Danirmarka'yı öne geçiren golü attı. 1-0

36'ncı dakikada ceza sahası içinde yaşanan bir pozisonda Yussuf Poulsen'in topa elle müdahale etmesi üzerine hakem penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Jedinak, takımına eşitliği getirdi. 1-1

71'inci dakikada topla buluşan Avustralyalı oyuncu Mooy'un çektiği sert şutta top auta çıktı.

88'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Arzani'nin çektiği sert şutu kaleci Schmeichel kurtardı.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.