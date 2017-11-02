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Cüneyt Çakır Ronaldo'yu da çileden çıkardı !

Futbol camiasında son günlerin en tartışmalı isimlerinin başında gelen FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham ile Real Madrid arasında oynanan maçın hakemiydi..Cüneyt Çakır'ın Tottenham-Real Madrid maçındaki kararları dün geceye damga vurdu.

02 Kasım 2017 Perşembe 11:53
Cüneyt Çakır Ronaldo'yu da çileden çıkardı !

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır İspanya manşetlerine taşındı.Türkiye Ligi'ndeki kötü performansıyla son günlerin en çok tartışılan isimlerinin başında gelen Cüneyt Çakır dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham ile Real Madrid arasındaki maçta düdük çaldı.Cüneyt Çakır'ın Tottenham-Real Madrid maçındaki kararları İspanyolları adeta çileden çıkardı.

İngiliz temsilcisi Tottenham maçın 27. dakikasında Alli'nin attı gol ile1-0 öne geçti.Gol öncesinde yaşanan ofsayt tartışmaları gole damgasını vurdu.Gol öncesi yaşananlar İspanyolları çileden çıkartırken Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Ronaldo çok sert şekilde Cüneyt Çakır'a itiraz etti.Bu anlar İspanya basınında da manşetlere taşındı.

İspanyol basını Cüneyt Çakır ve yardımcılarının ofsayt pozisyonu atladığını ve maçın sonucuna doğrudan etki ettiğini yazdı.Karşılaşmayı Tottenham 3-1 kazanarak önemli bir galibiyet aldı.

Cüneyt Çakır ligde son olarak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetmiş ve derbide verdiği penaltı , kırmızı kart kararları nedeniyle uzun süre eleştirilmişti.

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