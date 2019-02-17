Cüneyt Çakır, Lyon-Barcelona maçını yönetecek

İSTANBUL,() -

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, Fransa'nın Lyon ile İspanya'nın Barcelona takımları arasında 19 Şubat 2019 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu müsabakasını yönetecek.

Fransa'nın Lyon şehrindeki OL Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Halis Özkahya'nın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie Video Yardımcı Hakem , Jochem Kamphuis ise Video Yardımcı Hakem Asistanı olarak görev alacak.

Cüneyt Çakır, bu karşılaşma ile 41. Şampiyonlar Ligi maçını yönetmiş olacak.