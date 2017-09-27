Cüneyt Çakır'ın yöneteceği A.Madrid-Chelsea maçı saat kaçta başlayacak ?

Şampiyonlar Ligi'nde C grubunda yer A.Madrid ile Chelsea bugün İspanya'da kozlarını paylaşıyor.Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği bu dev karşılaşmanın detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...

Geçtiğimiz günlerde Chelse yıldız ismi Diego Costa'yı eski takımı olan Atletico Madrid'e satmıştı.Daha önceleri de bu iki takım arasında sıkça transfer pazarlığı yapılmıştı.Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak olan bu mücadele için şimdiden nefesler tutuldu.

Atletico Madrid - Chelsea maçı saat kaçta , hangi kanalda ?

Atletico Madrid - Chelsea karşılaşması bu akşam TSİ ile 21:45'te başlıycak .Bu dev karşılaşmayı futbolseverler Tivibuspor3'ten canlı olarak takip edebilecekler.Karşılaşmanın hakemi ise Türkiye'den Cüneyt Çakır olacak.Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak.

Dev Maçın Muhtemel İlk 11'i

ATLETİCO MADRİD: Oblak, Juanfran, Gimenez, Godin, Filipe Luis, Koke, Gabi, Niguez, Carrasco, Correa, Griezmann

CHELSEA: Thibaut Courtois, Azpilicueta, David Luiz, Gary Cahill, Alonso, Bakayoko, Kante, Zappacosta, Hazard, Pedro, Morata