Galeriler Videolar
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
102765
ALTIN
148.476
DOLAR
3.5792
STERLİN
4.7980
EURO
4.2029
Ah Canım Ahmet'ten yeni single: 'Sana Yazdım'
Ah Canım Ahmet'ten yeni single:...
Barzani'den Irak Yönetimine hava sahası resti
Barzani'den Irak Yönetimine hava sahası...
Son Dakika ... Hakkari'de çıkan çatışmada 5 terörist öldürüldü !
Son Dakika ... Hakkari'de çıkan...
Eskişehir'de mühürlenen dernek binasına kumar baskını
Eskişehir'de mühürlenen dernek binasına kumar...
Ekmek parası için her sene Mardin'den Niğde'ye geliyorlar
Ekmek parası için her sene...

Cüneyt Çakır'ın yöneteceği A.Madrid-Chelsea maçı saat kaçta başlayacak ?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor.Dün başlayan heyecan bugün Atletico Madrid - Chelsea karşılaşmasıyla devam edicek.

27 Eylül 2017 Çarşamba 14:26
Cüneyt Çakır'ın yöneteceği A.Madrid-Chelsea maçı saat kaçta başlayacak ?

Şampiyonlar Ligi'nde C grubunda yer A.Madrid ile Chelsea bugün İspanya'da kozlarını paylaşıyor.Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği bu dev karşılaşmanın detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...

Geçtiğimiz günlerde Chelse yıldız ismi Diego Costa'yı eski takımı olan Atletico Madrid'e satmıştı.Daha önceleri de bu iki takım arasında sıkça transfer pazarlığı yapılmıştı.Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak olan bu mücadele için şimdiden nefesler tutuldu.

Atletico Madrid - Chelsea maçı saat kaçta , hangi kanalda ?

Atletico Madrid - Chelsea karşılaşması bu akşam TSİ ile 21:45'te başlıycak .Bu dev karşılaşmayı futbolseverler  Tivibuspor3'ten canlı olarak takip edebilecekler.Karşılaşmanın hakemi ise Türkiye'den Cüneyt Çakır olacak.Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak.

Dev Maçın Muhtemel İlk 11'i 

ATLETİCO MADRİD: Oblak, Juanfran, Gimenez, Godin, Filipe Luis, Koke, Gabi, Niguez, Carrasco, Correa, Griezmann

CHELSEA: Thibaut Courtois, Azpilicueta, David Luiz, Gary Cahill, Alonso, Bakayoko, Kante, Zappacosta, Hazard, Pedro, Morata

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alman basını Timo Werner'in kulaklarına ne olduğunu konuşuyor !
Alman basını Timo Werner'in kulaklarına ne olduğunu konuşuyor !
Galatasaray'da Feghouli'ye ilk 11 yolu gözüktü !
Galatasaray'da Feghouli'ye ilk 11 yolu gözüktü !
Galatasaray'ın yıldız ismi Mariano'dan şampiyonluk açıklamaları !
Galatasaray'ın yıldız ismi Mariano'dan şampiyonluk açıklamaları !
Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nden çılgın gelir ! Şuana kadar 12.5 milyon TL
Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nden çılgın gelir ! Şuana kadar 12.5 milyon TL
Galatasaray formasıyla Beşiktaş'ı desteklemeye giden taraftarlara büyük şok !
Galatasaray formasıyla Beşiktaş'ı desteklemeye giden taraftarlara büyük şok !
Fikret Orman'dan RB Leipzig maçı sonrası önemli açıklamalar !
Fikret Orman'dan RB Leipzig maçı sonrası önemli açıklamalar !
RB Leipzig Teknik Direktörü Hasenhüttl; 'Atmosfer bizi sağır etti!'
RB Leipzig Teknik Direktörü Hasenhüttl; 'Atmosfer bizi sağır etti!'
Beşiktaş Avrupa'da tarih yazmaya devam ediyor !
Beşiktaş Avrupa'da tarih yazmaya devam ediyor !
A.Konyaspor'dan o madencilere büyük jest !
A.Konyaspor'dan o madencilere büyük jest !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim