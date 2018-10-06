Cumhuriyet Turnuvası'nda  şampiyon Bornova Belediyespor



İZMİR, ()

TÜRKİYE Basketbol 2. Ligi'nde yer alan Bornova Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen Cumhuriyet Turnuvası'nda şampiyon oldu. Gemlik Basketbol, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ve Rota Koleji Spor Kulübü katılımıyla gerçekleşen turnuva üç gün sürerken, Bornova Belediyespor rakiplerini mağlup ederek mutlu sona ulaştı.



İlk maçında Gemlik ekibini 63-56 yenen Bornova Belediyespor, ikinci günde Rota Koleji'ni 81-72'lik skorla geçti. Yeşil-beyazlıların finaldeki rakibi ise Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket oldu. Karşılaşmayı 71-64'lük skorla kazanan Bornova Belediyespor, şampiyonluğu elde etti. Oyuncular şampiyonluk kupasını Bornova Belediyespor Kulübü Başkanı Cumhur Yılmaz'ın elinden aldı.