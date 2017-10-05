Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Aleyna Tilki krizi yaşandı !

33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finali nefes kesen bir karşılaşmaya imza attı.

Geçen sezonun hem lig hem Avrupa Şampiyonu Fenerbahçe , Türkiye Kupası'nı kazanan Banvit ile karşı karşıya geldi.Fenerbahçe Doğuş ,Banvit'i 75-64 yenerek kupanın sahini oldu.Böylelikle Fenerbahçe Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 7. kez müzesine götürmüş oldu.

Maç Sonu Aleyna Tilki Krizi

Dün akşam ki maçta salon hopörlerinden Aleyna Tilki'nin 'Sel olsan bari' şarkısının çalınması üzerine Fenerbahçeli taraftarlar büyük tepki gösterdi.Bilindiği üzere o şarkı Galatasaray'ın yıldız ismi Bafetimbi Gomis'in gollerinden sonra Türk Telekom Stadı'nda çalınan şarkı.Hatta Bafetimbi Gomis'in bu şarkıyı çok sevdiği ve dans ederken ki görüntüleri de sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.