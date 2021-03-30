Cumhurbaşkanı Erdoğan Letonya- Türkiye Maçı İçin Tribünde Yerini Aldı

A Milli Takım, bugün takımın Dünya Kupası elemeleri üçüncü maçında Letonya ile karşılaşıyor. Geçtiğimiz iki maçtan galibiyet ile ayrılan Milli Takım, Dünya Kupasına adım adım ilerliyor diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ay yıldızlı takımın Letonya ile karşılaştığı mücadelede, stadyumda yerini aldı ve Milli Takımın karşılaşmasını izliyor. A milli takımın, Letonya ile kıyasıya rekabetini izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanlı maçı izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadı'na geldi. Geçtiğimiz hafta Türkiye ile Norveç arasında oynanılan maçın galibi A Milli Takım olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan galibiyet kazanılan maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş ve kaptan Burak Yılmaz ile telefonla konuşmuştu. Erdoğan telefonla konuştuğu Yılmaz ve Güneş’ten Letonya maçını izlemek için daveti almıştı.

Davete icabet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımın Letonya ile oynamış olduğu karşılaşmayı izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadı'na geldi. Erdoğan, ay yıldızlı takımın Dünya Kupası elemeleri üçüncü maçında Letonya ile karşılaştığı maçı seyretmek için Atatürk Olimpiyat Stadı'na geldi. Cumhurbaşkanının Atatürk Olimpiyat Stadı'na girişinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,Ggençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk Futbol Federasrasyonu Nihat Özdemir ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi karşıladı.

Geçtiğimiz hafta, A milli Takım ve Norveç karşılaşmasını kazanan taraf takım olunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli takımın teknik direktörü Şenol Güneş ve Kaptan Burak Yılmaz ile telefonla konuştu. Bu konuşma esnasında Şenol Güneş ve Kaptan Burak Yılmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Letonya karşılaşmanı izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadı'na davet etti. Letonya karşılaşması için Atatürk Stadına'na gelen Erdoğan tribündeki yerini aldı. Cumhurbaşkanına ise Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Beşiktaş Kulübü Başkan Ahmet Nur Çebi, Gençlik ve Spor Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa varank eşlik etti.