Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güneş'e geçmiş olsun telefonu

İSTANBUL / Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tatil edilen Fenerbahçe derbisinde başından yaralanarak hastaneye kaldırılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güneş'e geçmiş olsun telefonu

İSTANBUL /

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tatil edilen Fenerbahçe derbisinde başından yaralanarak hastaneye kaldırılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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