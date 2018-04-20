Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güneş'e geçmiş olsun telefonu

İSTANBUL /
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tatil edilen Fenerbahçe derbisinde başından yaralanarak hastaneye kaldırılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
İSTANBUL / Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tatil edilen Fenerbahçe derbisinde başından yaralanarak hastaneye kaldırılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
İSTANBUL /
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tatil edilen Fenerbahçe derbisinde başından yaralanarak hastaneye kaldırılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.