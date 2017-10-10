Cumhurbaşkanı Erdoğan ; ' A Milli Takım'da ruh yok ! '

Dün akşam İngiltere karşısında tarih yazan Ampute A Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu oldu..

Cumhurbaşkanı Erdoğan maç sonrasında takım kaptanı olan Osman Çakmak ile de konuşan Recep Tayyip Erdoğan , “Seni Milli Takım’a almak lazım. A Milli Takım’da ruh yok” ifadelerini kullandı.Dün akşam ki bu tarihi maçtan sonra sosyal medya hesabından da bir açıklamaya yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan , "İngiltere'yi yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor." dedi.

Ampute A Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak ise , "Cumhurbaşkanım size verdiğimiz sözü yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz" karşılığını verdi.Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise "Aslan yürekli evlatlarımızı kutluyoruz. Sonuna kadar mücadele ettiler. Onlar bu milletin desteğini sonuna kadar hak ettiler. Yürekten tebrik ediyoruz.." ifadelerini kullandı.