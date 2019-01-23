Çukurova Basketbol'da tek hedef galibiyet

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın son 16 turunda Beşiktaş ile eşleşen Çukurova Basketbol, yarın İstanbul'da siyah-beyazlı ekiple karşılaşacak. Mersin temsilcisi bu müsabakayı kazanıp 31 Ocak'ta oynanacak rövanş maçı için avantaj elde etmek istiyor.

Avrupa'da 6, ligde ise 15 olmak üzere çıktığı 21 resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak tüm dikkatleri üzerine çeken Çukurova Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın son 16 turunda deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Turnuvanın grup maçlarında 530 sayı kaydedip, kendi potasında ise sadece 388 sayı gören Mersin temsilcisinin hücumdaki en büyük kozu ise bu sezon Avrupa'da 18.9 sayı ortalaması ile oynayan Ukraynalı takım kaptanı Alina Iagupova olacak.

Beşiktaş maçını kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını dile getiren Antrenör Ceyhun Yıldızoğlu, "Tüm plan ve çalışmalarımızı oyunumuzu geliştirerek kazanmak için yapıyoruz. Yakaladığımız galibiyet serisi bizim için çok önemli ancak daha önemli olan birşey var ise o da takımın kimyasını bozmayıp oyunumuzu her geçen gün geliştirmek. Bu inançla yolumuza devam ediyoruz. Beşiktaş ligin değerli ve önemli ekiplerinden bir tanesi. Yarınki maça bunu göz önünde bulundurarak çıkacağız" dedi.

İyi bir takım olduklarının altını çizen Alina Iagupova ise, "Beşiktaş'ı yenecek gücümüz var. Yarın en iyi performansımızı sahaya yansıtıp maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Akatlar Arena'da oynanacak olan müsabaka saat 16:00'da başlayacak. İki takım 31 Ocak'ta Mersin'de rövanş için parkeye çıkacak.



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