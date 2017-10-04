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Cristiano Ronaldo'nun Ballon d’Or ödülü İsrailli iş adamına satıldı!

Şu anda dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo'dan alkışlanacak hareket ...

04 Ekim 2017 Çarşamba 09:34
Cristiano Ronaldo'nun Ballon d’Or ödülü İsrailli iş adamına satıldı!

Dünya üzerindeki en iyi futbolculardan biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo'dan bir alkışlanacak hareket daha geldi.Daha önce hasta çocukların ve Filistinli ailelerin yardımına koşan Ronaldo bu kezde amansız hastalıklara yakalanan insanların yardımına koştu.

Cristiano Ronaldo 2013 yılında Lionel Messi veFrank Ribery ile çekiştiği Ballon d’Or ödülü kazanmış ve herkes tarafından da büyük alkış almıştı.Ronaldo, 2013 yılında kazandığı Ballon d’Or ödülünü açık artırma ile satılmasını istedi.Ronaldo'nun büyük uğraşlarla kazandığı  Ballon d’Or ödülü  Make-A-Wish adlı yardım organizasyonun düzenlediği gecede açık artırmayla €600,000 karşılığında satıldı.Ronaldo'nun  Ballon d’Or ödülünü İsrailli bir iş adamının aldığı öğrenildi.Geceye Josep Guardiola ve José Mourinho da katıldığı ve  Make-A-Wish organizasyonuna bağışta bulunduğu öğrenildi.

Son Güncelleme: 04.10.2017 10:03
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