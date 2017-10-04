Cristiano Ronaldo'nun Ballon d’Or ödülü İsrailli iş adamına satıldı!

Dünya üzerindeki en iyi futbolculardan biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo'dan bir alkışlanacak hareket daha geldi.Daha önce hasta çocukların ve Filistinli ailelerin yardımına koşan Ronaldo bu kezde amansız hastalıklara yakalanan insanların yardımına koştu.

Cristiano Ronaldo 2013 yılında Lionel Messi veFrank Ribery ile çekiştiği Ballon d’Or ödülü kazanmış ve herkes tarafından da büyük alkış almıştı.Ronaldo, 2013 yılında kazandığı Ballon d’Or ödülünü açık artırma ile satılmasını istedi.Ronaldo'nun büyük uğraşlarla kazandığı Ballon d’Or ödülü Make-A-Wish adlı yardım organizasyonun düzenlediği gecede açık artırmayla €600,000 karşılığında satıldı.Ronaldo'nun Ballon d’Or ödülünü İsrailli bir iş adamının aldığı öğrenildi.Geceye Josep Guardiola ve José Mourinho da katıldığı ve Make-A-Wish organizasyonuna bağışta bulunduğu öğrenildi.