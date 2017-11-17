Cristiano Ronaldo ; "7 Çocuk, 7 Altın Top istiyorum ."

L'Equipe gazetesine özel açıklamalarda bulunan Cristiano Ronaldo ; "7 çocuk sahibi olup - 7 Altın Top ödülü kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.Cristiano Ronaldo'nun bu açıklamaları kısa süre içerisinde büyük ses getirdi.

Önümüzdeki günlerde düzenlenicek olan ödül töreninde Altın Top ödülünün favori isimlerinin başından Portekiz'li yıldız Cristiano Ronaldo geliyor.Portekizli futbolcu, L'Equipe'e verdiği özel röportajda 3 çocuk daha istediğini ifade etti.

Cristiano Ronaldo bu sezon ligde sadece 1 gol atmasının eleştirilmesiyle ilgilde ; "Herkes benim bir makine gibi her maç gol atmama alıştığı için yapılan yorumları anlayabiliyorum.Gol atmıyo olabilirim fakat ben şuan iyi futbol oynuyorum" açıklamarında bulundu.