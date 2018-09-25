Çorum Belediyespor'da Mehmet Aurelio dönemi

Yusuf ÇINAR / ÇORUM () - Çorum Belediyespor yönetimi, yeni teknik direktör Mehmet Aurelio ile sözleşme imzaladı.

Teknik direktör Fahrettin Sayan ile yollarını ayıran TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Çorum Belediyespor, bir dönem Süper Lig'in yıldız futbolcularından olan Mehmet Aurelio ile anlaştı. Çorum Belediyespor'un yeni teknik direktörü olan Aurelio kente gelerek sözleşme imzaladı. Kulüp başkanı Fatih Özcan, ikinci başkan Mustafa Şeker, başkan yardımcısı Hamit Işık ve yönetim kurulu üyeleri Engin Erol ile birlikte tesislere gelen yeni teknik direktör Mehmet Aurelio, burada tesisleri gezdi. Kulüp başkanı Fatih Özcan'dan tesisler hakkında bilgi alan Aurelio, "Kesinlikle bu şehir ve tesisler 3'üncü Lig'e yakışmıyor. Çorum çok güzel bir şehir ve Çorum Belediyespor çok güzel bir kulüp. Biz taraftarıyla, yönetimiyle bir ekip olmak istiyoruz. İnşallah başarılı olacağız" dedi.

Çorum Belediyespor Başkanı Fatih Özcan, "Hocamız bizi kırmadı. Davet ettik, geldi. Hocamızın futbol kariyeri çok iyi. Çok iyi takımlarda yıldız futbolcularla birlikte uzun yıllar futbol oynadı. Türk vatandaşı olmuştu, artık bizim için Çorumlu Mehmet oldu" şeklinde konuştu. Brezilya asıllı Türk vatandaşı Mehmet Aurelio'nun sezon sonuna kadar Çorum Belediyespor ile anlaştığı belirtildi. Mehmet Aurelio ile birlikte Yasin Küçükoğlu'nun da Çorum Belediyespor'da yardımcı antrenör olarak görev yapacağı belirtildi.

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