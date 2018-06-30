Comolli: "Fenerbahçe çok büyük ve güçlü bir camia"

İSTANBUL,()

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, "Başkanımız ile bir araya geldim ve onunla sohbet edip, onu yakından tanıma fırsatım oldu. Projelerinden çok etkilendim. Fenerbahçe, gerçek anlamda çok büyük ve güçlü bir camia" dedi.

Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaşma yapan Fransız spor adamı Comolli'nin Fenerbahçe Dergisi'ne verdiği röportajın satır başları şu şekilde:

"FENERBAHÇE, ÇOK BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR CAMİA"

"Liverpool'dan 2012 yılında ayrıldım ve bugüne kadar hiçbir takımda görev almadım. Bu süreçte çok fazla teklif aldım ancak o tekliflerin hiçbiri beni tam anlamıyla tatmin etmemişti. Buradan teklif geldiğinde de, gerçek anlamda hedeflerimle örtüşen projeler olduğunu gördüm ve çalışmaya geri dönmeye karar verdim. Bunun da ötesinde Başkanımız ile bir araya geldim ve onunla sohbet edip, onu yakından tanıma fırsatım oldu. Projelerinden çok etkilendim. Fenerbahçe, gerçek anlamda çok büyük ve güçlü bir camia."

"YÖNETİMLERİN ALTYAPIDA DEVAMLILIĞI SAĞLAMASI GEREKİR"

"Daha önce çalıştığım kulüplerde görevi kabul etme sebebim, kulüplerin altyapıya verdikleri önem ve altyapıya odaklanmaları oldu. Çünkü gelişmeyi ve büyümeyi etkileyen en önemli şey, altyapıyı destekleyen yönetimlere sahip olmaktır. Yönetimlerin altyapıda devamlılığı sağlaması gerekir. Dolayısıyla yönetim kurulunun rolü bu anlamda çok önemlidir. Aynı şekilde A takım hocasının da altyapı takımlarının hocalarıyla diyalog halinde olması şart. Bu, altyapı oyuncularının gelişimi için çok ama çok önemli."

"MANCHESTER UNİTED'İN A TAKIM İÇİN DÜNYA ÇAPINDA 50 TANE SCOUTI VAR"

"Açıkçası Türkiye'deki scouting sistemi ile ilgili bir değerlendirme yapmam doğru olmayabilir ama Fenerbahçe için kesinlikle söylemem gereken şey, geliştirilmesi gerektiği. Dünyada bazı takımlar var ve sadece scouting sistemi için 10 milyon Euro harcayabiliyorlar. Örneğin, Manchester United'in sadece A takım için dünya çapında 50 tane scoutu var. Oralarda bu rakamlara harcama olarak değil, yatırım olarak bakıyorlar. Kuşkusuz böyle olunca da meyvelerini alıyorlar."

"BİR OYUNCU PARA İÇİN GELİYORSA ASLA GELMEMELİ"

"Bugüne kadar gerçekleştirdiğim transferlerde, çalıştığım kulüplerin de oyuncular için çekici olmasının muhakkak etkisi olmuştur diye düşünüyorum. Bu kulüpler maddi anlamda iyiyse işler daha da kolay olur, bizler için. Ancak bir oyuncu para için geliyorsa asla gelmemeli. Genç bir oyuncuyu ikna etmek istediğinizde kulübün imkanlarından, tesislerinden, tarihinden, kendisini nasıl yetiştireceğine dair bilgiler vermelisiniz ve asıl önemli olan budur."



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