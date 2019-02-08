CIP Travel Antalyaspor, galibiyet serisi peşinde

ANTALYA, () - TÜRKİYE Hentbol Federasyonu Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden CIP Travel Antalyaspor, ligin 14. hafta karşılaşmasında evinde Beykoz Belediyesi'ni ağırlayacak.

CIP Travel Antalyaspor, 10 Şubat Pazar günü saat 15.00'te Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda Beykoz Belediyesi'ni ağırlayacak. Kırmızı beyazlı ekip, İstanbul temsilcisini yenerek ligdeki yükselişini sürdürmek istiyor.

Geçten hafta ağırladıkları Nilüfer Belediyespor'u yenerek iyi bir başlangıç yaptıklarını söyleyen CIP Antalyaspor Hentbol Takımı Antrenörü Fatih Işık, bu hafta evlerinde Beykoz Belediyespor'la oynayacakları karşılaşmanın hem sıralama hem de Avrupa Kupası'na gitme mücadelesi içerisinde oldukları bir takım olmasından dolayı çok zorlu geçeceğini belirtti. Antrenör Işık, şöyle devam etti:

“Kondisyon ve taktiksel olarak hazırlıklarımızı en üst seviyede yaptık. Sahamızda 2 puan alarak, hedefimize adım adım ilerlemek istiyoruz. Bu önemli ve zorlu geçecek maçta taraftarımızın desteği bizim için çok önemli. Maçta seyircimizin takımımızın yanında olup, tribünde 17'nci kişi olarak desteklemesini diliyoruz. Tüm taraftarımızı bizimle beraber olmaya davet ediyoruz. Bu zorlu mücadele öncesinde oyuncularım tamamen maçın önemini ve zorluk derecesini bilerek çalıştı. Sol kanat oyuncumuz ve takımımızın önemli bir parçası olan Mykhaylo Krivchikov bu maçta yer almayacak. Onun yerine oynayacak olan İbrahim ve Savaş'ın da onun yokluğunu aratmayarak iyi bir performans gösterecekleri inancı içerisindeyiz. Bu zorlu maçta tek yürek olarak 2 puanı alacağız."

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