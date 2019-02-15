Cimnastikçi Doğukan Bakü yolcusu

İZMİR, ()

YAŞAR Üniversitesi öğrencisi milli cimnastikçi Doğukan Büyükarslan, 16-18 Şubat'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak Trampolin Jimnastik Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek. 2017'de Bulgaristan'da düzenlenen Yaş Grupları Trampolin Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda 17-21 yaş grubu senkron kategorisinde altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu olan 19 yaşındaki sporcu, en büyük hedefinin ülkemizi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda temsil etmek olduğunu söyledi.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu ve Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Doğukan Büyükarslan, "Cimnastiğe 6 yaşımda başladım. 6 yıl artistik cimnastik yaptıktan sonra antrenörlerimin yönlendirmesiyle bu branşa geçtim. Trampoline alışmak gerçekten çok zor oldu. Ancak kısa süre içerisinde çok yol katettik. Bulgaristan'ın ardından Bakü'de de derece hedefliyoruz. En büyük hedefim olimpiyatlarda yarışan ilk Türk trampolin cimnastikçisi olmak" dedi.

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