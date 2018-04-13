Çim hokeyi şampiyonası yapıldı

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi, Antalya Hokey - Okul Sporları şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Şampiyonada küçükler ve yıldızlar kategorilerinde kız ve erkek takımları mücadele etti.

Antalya'da bir ilke imza atarak geçen yıl yaz spor okulları programına çim hokeyini de dahil eden Muratpaşa Belediyesi, Antalya Hokey- Okul Sporları şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Çağlayan Spor Tesisleri'nde tek gün devam eden şampiyonaya küçükler ve yıldızlar kategorilerinde kız ve erkek takımları katıldı. 9 takımda 126 sporcunun katıldığı turnuvada Leyla Kahraman Sevim Erentü İlkokulu, Ermenek Ortaokulu ve İrfan İlk Orta Okulu birinciliğe uzandı.

FOTOĞRAFLI