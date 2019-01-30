Chedjou'dan 'Timsah' çizimi

Gürkan DURAL/BURSA,()

Bursaspor'un deneyimli stoperi Chedjou, saha dışında da çizim yeteneğini sergiledi. Chedjou, 'Timsah' çizimiyle tam not aldı.

Bursaspor'un sezon başında Medipol Başakşehir'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Aurelien Chedjou, futbolculuğunun dışında çizimde de yeteneğini konuşturdu. Sosyal medya üzerinden Passolig'in yaptığı yarışma için çizim yapan Chedjou, Bursaspor'un da simgesi haline gelen 'Timsah'ı kağıda döktü. Başarılı bir şekilde 'Timsah' çizimi yapan Chedjou'ya sosyal medya üzerinden de taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Chedjou, sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşıma ise, "Çizimime kaç puan?" notuyla duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Chedjou'nun Timsah çizimi



(FOTOĞRAFLI)