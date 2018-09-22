Cevat Soydaş Turnuvası'nda şampiyon TOFAŞ

Gürkan DURAL/BURSA,()

18'inci Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nın finalinde Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol ile karşılaşan TOFAŞ, rakibini 84-82’lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın ev sahipliğinde bu yıl 18’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda heyecan bugün oynanan maçlarla son buldu. Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde sıralama maçları oynandı. Nilüfer’deki TOFAŞ Spor Salonu’nda ilk olarak Türk Telekom ile Pınar Karşıyaka beşincilik-altıncılık maçında karşı karşıya gelirken, rakibini geriden gelerek 93-89’luk skorla mağlup eden başkent ekibi turnuvayı beşinci sırada bitirdi.

Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras ile Gaziantep Basketbol arasındaki üçüncülük mücadelesinde ise gülen taraf ise Gaziantep ekibi oldu. Parkeden 85-76 galip ayrılan Kırmızı Siyahlılar üçüncü sırada yer alırken, Promitheas da turnuvayı dördüncülükle tamamladı.

Final karşılaşması ise A Grubu birincisi TOFAŞ ile B Grubu birincisi Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol arasında oynandı. Karşılaşmaya Diante Garrett, Demonte Harper, Yiğit Arslan, Kenny Kadji, Jeff Withey beşiyle başlayan Mavi-Yeşilliler ilk bölümde Kenny Kadji, Demonte Harper ve Withey'in sayılarıyla 7-0'lık seri yakaladı. Çeyreği 23-16 önde kapatan Bursa temsilcisi, 12'nci dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 29-19.

Sakarya temsilcisi üst üste bulduğu sayılarla arayı kapatıp 17'inci dakika içinde 31-33 öne geçse de TOFAŞ, Harper ve Kyle Weems’in skor katkısıyla üstünlüğü yeniden eline aldı ve soyunma odasına Yiğit Arslan'ın son saniye üçlüğüyle 46-37 önde girdi.

Üçüncü periyodun başında Diante Garrett ve Kenny Kadji'nin üçlükleriyle fark bir kez daha 10 sayıya çıkarken, son çeyreğe 65-59 önde başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, bitime 21.4 saniye kala Tony Douglas'ın üçlüğüne engel olamayınca skora denge geldi: 82-82. Son hücumu Diante Garrett ile kullanan TOFAŞ, parkeden 84-82 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol karşısında TOFAŞ’ta Diante Garrett 23 sayı; Kyle Weems 16 sayı; Yiğit Arslan 11 sayıyla oynadı.

Karşılaşmalar sonunda takımlara katılım plaketleri takdim edildi. Turnuva altıncısı Pınar Karşıyaka teşekkür plaketini Crowne Plaza Bursa Satış Müdürü Özge Taylan'ın elinden alırken, beşinci olan Türk Telekom'a plaketini Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı; dördüncü olan Promitheas Patras'a; Gaziantep Basketbol Genel Menajeri Boray Dai, üçüncülüğün sahibi Gaziantep Basketbol'a kupasını Bursa Basketbol İl Temsilcisi Emre Bayer ve ikinciliğin sahibi Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol’a da Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi Genel Sekreteri ve Spor Yazarı Engin Aksöz takdim etti. Turnuvayı birincilikle tamamlayan TOFAŞ Basketbol Takımı’na ise ödüllerini Gençlik Spor Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Abdurrahman Dağlar verdi.

İZMİR’DE PINAR CUP’A KATILACAK

TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days Eurocup’ta 2 Ekim’de deplasmanda oynayacağı Alba Berlin maçı öncesi son hazırlık karşılaşmalarını İzmir’de oynayacak. Mavi Yeşilliler, 25-26 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek Pınar Cup’ta Pınar Karşıyaka ve Banvit ile kozlarını paylaşacak.

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