Cenk Tosun'un transferi resmen açıklandı...

Beşiktaş Yönetimi'nin ise Cenk Tosun'u 20 milyon euro'dan aşağı bir rakama satmak istemediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yıldız oyuncuyu devre arasında satmayacağını açıkladı ama transferde ısrarcı olan Ada ekibi, teklifini 25 milyon Sterline olarak belirledi.

İngiltere'nin ünlü gazetelerinden The Guardian'ın ünlü spor muhabiri Ed Aarons, Everton'un 25 milyon sterline (127 milyon lira) Cenk Tosun için Beşiktaş ile anlaştığını resmen açıkladı.

Beşiktaş Kulübü'nün yılbaşının ilk günlerinde de tecrübeli oyuncuyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş transfer ile ilgili olarak ,"Cenk'i ancak büyük paralar verilirse, kulübün menfaati için gözden çıkarabilirim. Aksi takdirde olmaz." ifadelerini kullanmıştı.