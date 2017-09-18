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Cenk Tosun'un Konyaspor'a attığı gol ofsayt mi

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında Beşiktaş evinde Atiker Konyaspor'a konuk etti. Karşılaşmanın 10. dakikasında Cenk Tosun Konyaspor ağlarını da havalandırmayı başardı. Peki gol ofsayt miydi?

18 Eylül 2017 Pazartesi 20:14
Cenk Tosun'un Konyaspor'a attığı gol ofsayt mi

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında Beşiktaş evinde Atiker Konyaspor'a konuk etti. Karşılaşmanın 10. dakikasında Cenk Tosun Konyaspor ağlarını da havalandırmayı başardı. Peki gol ofsayt miydi?

Süper Lig'de golcülerin sezonu tam gaz devam ediyor. Gomis, Burak Yılmaz Cenk Tosun her hafta atmaya devam ediyor. Beşiktaş Konyaspor maçında Cenk Tosun'un attığı gol yine maça damga vurmaya başardı. Cenk'in golünün ofsayt olduğu söyleyenler var. İşte resimde golün ofside mi değil mi kararını siz verebilirsiniz. 

Cenk Tosun, Beşiktaş forması giydiği son 11 resmi maçta 9 gole katkıda bulundu. 7 Gol 2 Asistle takımın en verimli oyuncusu. 

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