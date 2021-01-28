Cenk Tosun Süper Lig’ Dönecek! Ben Hazırım Açıklaması Geldi

İngiltere ligin de forma giymekte olan Cenk tosun için bir çarpıcı transfer iddiası gündemde. Cenk Tosun önce CSKA Moskova ila anılmış ve Fenerbahçe tarafından istenilen isimlerden biri olmuştu. Fakat başarılı oyuncu için siyah-beyazlı takım Beşiktaş’ın devreye girdiği öğrenildi. Beşiktaş başarılı oyuncu için Everton’a teklifini verdi.

Beşiktaş şu an için ilk yarısı Süper Lig’in lider konumunda tamamladı. Everton forması giyen eski oyuncusu Cenk Tosun’u da kadrosunda görmek isteyen takım ilk teklifini yaptı.

Basında yer alan haberlere göre Beşiktaş’ın ilk önceliği ise dünya çapında ünü olan Hulk’tu fakat takım onun yerine önceliği milli oyuncu olan Cenk Tosun’a verdi.

BEDELSİZ KİRALAMA TEKLİFİ

Beşiktaş yönetimi ise gelen haberlere göre Cenk Tosun’u sezon sonuna kadar bedelsiz şekilde almak istiyor. Everton’da deneyimler kazanan oyuncunun yarım sezonluk maaşının ödenmesi teklif edilmiş. Fakat İngiliz takım bu teklifi de reddetmiş.

Beşiktaş ekininin ise Cenk Tosun konusunda ısrarcı davranması ve tekliflerine devam etmesi bekleniyor.

CENK TOSUN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Cenk Tosun’dan da bir açıklama geldi. 29 yaşındaki başarılı oyuncu Beşiktaş ile anlaşmaları halinde tekrardan forma giymeye hazır olduğunu açıkladı. Sezon sonuna kadar da Beşiktaş’ın bir parçası olmak istediğini belirten Tosun, Everton transfer onayı verirse kendisi için bir sorun olmadığını belirtti.

Sezon boyunca ise Cenk tosun Everton’da toplam 7 maçta bulundu. Ve 1 gol attı. Deneyimli golcü, haziran ayında düzenlenmesi ön görülen Avrupa Şampiyonası öncesinde de düzenli forma giymek istemekte.

EROL BULUT

Fenerbahçe’nin gündemin de olan Cenk Tosun için direktör Erol Bulut ile çekilmiş bir fotoğrafları paylaşılmışta.

Cenk Tosun fotoğrafı paylaşarak takipçilerine sosyal medya hesabından bu fotoğrafta kaç yaşındayım sorusunu yöneltmişti. Bu paylaşım sonrasın da ünlü futbolcunun Fenerbahçe’ye olacak olası transferi gündeme gelmişti.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

SCKA Moskova’da Cenk Tosun’un peşinde. Everton ile görüşmelere devam ediyor.

ANCELOTTI AÇIKLAMIŞTI

Everton teknik direktörü olan Carlo Ancelotti ise açıklama yapmış ve takımdan ayrılmak isteyen oyuncular varsa benimle konuşmaları gerek demişti. Bir oyuncu kalmak istemezse ayrılması gerektiğini düşünüyorum yorumunda bulunmuştu.