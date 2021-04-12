Cenk Tosun Sağlık Durumu Nasıl? Sahalara Ne Zaman Geri Dönecek?

Cenk Tosun Beşiktaş'ta meydana gelen kötü olay sonucunda dizinden sakatlandı ve acılar içerisinde yere düştü. Saha içerisinde tedavi altına alınan başarılı oyuncu Tosun, sedye yardımı ile oyundan çıktı. Diz kapağı yerinden çıktığı öğrenilen Cenk Tosun'un bir sedye yardımı ile oyundan çıkması ardından oyuncu Gökhan Töre, Tosun'un yerine karşılaşmaya katıldı. Açıklanan son dakika bilgilerine göre maç sırasında sakatlanan Cenk Tosun'un diz kapağının yerinden çıktığı öğrenildi ve sezonu kapattığı ifade edildi. İşte Cenk Tosun’un dizinden sakatlanması hakkında detaylı bilgiler…

Sergen Yalçın da yaşanan talihsiz olay hakkında yorumlarda bulundu ve Cenk Tosun'un durumunun çok ciddi olduğunu söyledi. Sezonu kapattığını açıklayan Yalçın, tam bilemiyoruz 6 veya 7 ay olabilir, dedi. Beşiktaş ise Zorlu geçen Erzurumspor deplasmanında 4-2’lik skorla galip olarak maçı tamamladı.

Dizinden sakatlık yaşayan ve ardından acılar içerisinde kalan Cenk Tosun, orada bulunan sağlık ekipleri tarafından sedye ile saha dışına çıkarıldı. Yaşanılan sakatlık olayı ardından Cenk Tosun’un takım arkadaşları ve rakip oyuncular da büyük bir şok geçirdi. Cenk Tosun Crystal Palace forması giydiği zaman da çapraz bağlarından bir sakatlık geçirmişti ve bu sebeple 6 ay boyunca sahalardan uzak tutulmuştu.

Zorlu deplasmanda ünlü futbolcunun diz kapağının çıktığı öğrenildi ve Tosun'un sezonu kapattığı haberi Sergen Yalçın tarafından verildi. Soyunma odasında doktorlar Cenk Tosun’un diz kapağını yerine yerleştirdi ve buz tedavisinin yapıldığı açıklandı. Soyunma odasına giderken gözyaşlarını tutamadığı öğrenilen Cenk Tosun bir ambulansa bindirildi. Saha çıkışına gelen ambulansın Cenk Tosun’u alıp takım uçağına gönderildiği öğrenildi.

Diz kapağında sorun olduğu öğrenilen Cenk tosun'a ilk kontrol soyunma odasına gerçekleşti. Tedavisi tamamlandıktan sonra ise ambulans ile İstanbul'a götürüleceği öğrenilen oyuncunun tedavisi burada gerçekleşecek.