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Cenk Tosun resmen Everton'da !

Ve yılın transfer bombası patladı.Cenk Tosun rekor bir ücretler Everton'a transfer oldu .Son dakika edinilen bilgilere göre Beşiktaş, Cenk Tosun'un transferi için Everton'la 27 milyon Euro'ya anlaştığı öğrenildi.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:18
Cenk Tosun resmen Everton'da !

Uzun bir süredir adı Everton ile anılan Beşiktaş'ın golcü ismi Cenk Tosun'un Everton'a resmen transfer olduğu açıklandı.Ntv Spor'un haberine göre; Bir haftadır konuşulan transfer gerçekleşti ve Cenk Tosun'un transferi konusunda Beşiktaş ile Everton anlaştı. İngiliz ekibi, 27 milyon Euro'ya Cenk Tosun'u renklerine kattı. .

Everton, transfer ücretinin 25 milyon Euro'sunu peşin ödeyecek. Kalan 2 milyon Euro'su milli oyuncunun performansına bağlı olarak ödenecek..

Cenk Tosun, yarın sağlık kontrolünden geçecek ve kendisini 4.5 yıllığına Everton'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak..

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