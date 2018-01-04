Cenk Tosun resmen Everton'da !

Uzun bir süredir adı Everton ile anılan Beşiktaş'ın golcü ismi Cenk Tosun'un Everton'a resmen transfer olduğu açıklandı.Ntv Spor'un haberine göre; Bir haftadır konuşulan transfer gerçekleşti ve Cenk Tosun'un transferi konusunda Beşiktaş ile Everton anlaştı. İngiliz ekibi, 27 milyon Euro'ya Cenk Tosun'u renklerine kattı. .

Everton, transfer ücretinin 25 milyon Euro'sunu peşin ödeyecek. Kalan 2 milyon Euro'su milli oyuncunun performansına bağlı olarak ödenecek..

Cenk Tosun, yarın sağlık kontrolünden geçecek ve kendisini 4.5 yıllığına Everton'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak..