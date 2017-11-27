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Cenk Tosun için İngiliz kulübünden resmi teklif !

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun için İngilizlerin köklü takımlarından Newcastle United'tan resmi teklif geldi.Cenk Tosun'u uzun süredir takip eden İngiltere'nin kötü kulüpleri tekliflerini de resmiyete dökmeye başladı.

27 Kasım 2017 Pazartesi 13:46
Cenk Tosun için İngiliz kulübünden resmi teklif !

İngiltere'nin köklü takımlarında Crystale Palace'ın daha önce Cenk Tosun için 12 milyon Euro önerdiği öğrenilirken bir teklif de  Newcastle Kulübü'nden geldi.Newcastle Unted'ın Cenk Tosun için Beşiktaş'a 10 milyon Euro ve 23 yaşındaki Sırp santrfor Aleksandar Mitroviç teklif ettiği öğrenildii.

Beşiktaş Yönetimi'nin ise Cenk Tosun'u 20 milyon euro'dan aşağı bir rakama satmak istemediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş transfer ile ilgili olarak ,"Cenk'i ancak büyük paralar verilirse, kulübün menfaati için gözden çıkarabilirim. Aksi takdirde olmaz." ifadelerini kullandı:

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