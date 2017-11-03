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Cenk Tosun Beşiktaş'tan ayrılıyor mu ?

Beşiktaş'ın en formda isimlerinin başında gelen Cenk Tosun için Avrupa'nın devleri sıraya geldi.Son günlerdeki gerek performansı gerek ise attığı gollerle sürekli adından söz ettiren Cenk Tosun'a teklif yağıyor.

03 Kasım 2017 Cuma 12:05
Cenk Tosun Beşiktaş'tan ayrılıyor mu ?

Beşiktaş'ın özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı dünya basınında da geniş yer buluyor.Beşiktaş'ın son maçında Monaco karşısında performansı ve attığı gol ile yine adından söz ettiren Cenk Tosun onu izlemeye gelenleri kendine hayran bıraktı.

Cenk Tosun için  İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United’ın scout ekibi Monaco maçını izledi.Cenk Tosun'un performansından yine memnun kalan ekibin devre arasında Cenk Tosun'u transfer edebilmek için Beşiktaş'ın kapısını çalacaklar.Cenk Tosun'un kendisine gösterilen bu ilgiden memnun kaldığını ve Newcastle United'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

Cenk Tosun için Beşiktaş'a gelen henüz resmi bir teklif olmadığı  fakat en ciddi ilgilenen takımın Newcastle United olduğu öğrenildi.

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