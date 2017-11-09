Cenk Ergün'den son dakika Asamoah açıklaması !

Süper Lig'de lider Galatasaray devre arası transfer çalışmaları için gaza bastı.Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün transfer döneminde adı sıkça Galatasaray ile anılan Asomoah için kesin konuştu.Süper Lig'de yabancı kuralı tartışması sürerken Asomoah transferinin zor olacağını söyledi.

Cenk Ergün Asamoah transferi ile ilgili "Asamoah'ı Ocak ayında alamayız çünkü Türkiye'de yabancı transferini sınırlayan yeni kural var. Asamoah'ın Ocak'ta gelmesi imkansız" açıklamalarında bulundu.

Cenk Ergün'ün bu açıklamalarının ardından Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yerli oyunculara yönelmesi bekleniyor.