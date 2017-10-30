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Cenk Ergün'den Aykut Kocaman açıklamaları !

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün , dün akşam oynanan Trabzonspor maçı sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.Özellikle Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman açıklamaları büyük yankı uyandırdı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 09:53
Cenk Ergün'den Aykut Kocaman açıklamaları !

GALATASARAY'DA HAKEM İSYANI !

Geçen hafta oynanan Fenerbahçe derbisindeki hakem Cüneyt Çakır'ın kötü yönetimi ardından bu hafta oynanan Trabzonspor maçında hakem Halis Özkahya'nın kötü yönetimi ve peşinden gelen puan kayıpları Galatasaraylı taraftarları ve yöneticileri adeta çılgına çevirdi.Galatasaray 2 haftada 5 puan kaybetti ve dün akşam ligdeki ilk mağlubiyetini Trabzonspor'dan aldı.

Trabzonspor maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Cenk Ergün ," Maçta gösterilen kartlar, gösterilmeyen kartlar var. Geçen hafta da polemik vardı. Fernando'ya yapılan ortada. Olcay ne olacağını biliyor. Badou'nun gördüğü kırmızı, Feghouli işin içine çekiliyor. Tudor elbette ders çıkaracak. Ama hakemin bizden çok daha fazla ders alması lazım" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin Cenk Ergün'e Aykut Kocaman'ın 'puan farkı suni' açıklamaları hatırlatılması üzerine Ergün , "Kocaman'ın bildiği bir şeyler varmış demek ki. 2 haftadır neler olduğunu görüyoruz. Bana 'Sizi doğrayacaklar dikkat edin' diyorlar" açıklamalarında bulundu..

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