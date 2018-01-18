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Cengiz Ünder Galatasaray'a mı geliyor ?

Ligin ikinci yarısının başlamasına kısa bir süre kala İtalya'dan Galatasaray için bomba bir iddia ortaya atıldı.Tuttomerca'da yer alan ve günün en çok konuşulanları arasındaki haberde; Aslan'ın Roma forması giyen Cengiz'i kadrosuna katmaya hazırlandığı ileri sürüldü..

18 Ocak 2018 Perşembe 11:49
Cengiz Ünder Galatasaray'a mı geliyor ?

Ara transfer döneminde Asamoah transferi için İtalya'da bulunan Galatasaray'lı yöneticilerin genç yıldız Cengiz Ünder için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.Ligin ikinci yarısının başlamasına kısa bir süre kala İtalya'dan Galatasaray için bomba bir iddia ortaya atıldı.Tuttomerca'da yer alan ve günün en çok konuşulanları arasındaki haberde; Aslan'ın Roma forması giyen Cengiz'i kadrosuna katmaya hazırlandığı ileri sürüldü..

Roma'da 2017 yılının en iyi genç futbolcusu seçilen Cengiz Ünder'i kiralamak istediği iddia edilen sarı-kırmızılıların, bu transferde tüm şartları zorladığı ifade edildi.

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