Cengiz, Galatasaray Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

İSTANBUL,()

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Üniversitesi'nin 22'nci dönem mezunları için düzenlediği mezuniyet törenine katıldı.

Düzenlenen törene Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in yanı sıra, genel sekreter Kaan Kançal, yönetim kurulu üyesi İlber Aydemir, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaraylılar Cemiyeti Başkanı Polat Bengiserp, Galatasaray Spor Kulübü'nün en yaşlı üyesi Fuat Diriker, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, öğrenciler ve öğrenci yakınları katıldı.

Törende yapılan açılış konuşmalarının ardından, bölüm birincilerine belge ve ödülleri verildi. Mezun öğrenciler bölümlerine göre sırayla kürsüye davet edilerek mezuniyet belgeleri takdim edildi. Mezuniyet töreni, kep atma gösterisiyle sona erdi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e büyük ilgi gösteren öğrenciler, Cengiz ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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