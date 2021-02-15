Cedi Osman Cavaliers’ı Kurtaramadı!

Amerikan Basketbol Ligi NBA’de Cleveland Cavaliers forması giyen Milli Takım oyuncumuz Cedi Osman, Batı Konferansının iddialı takımlarından Los Angeles Clippers’a karşı 20 sayı kaydetti ancak mağlubiyete engel olamadı.

Los Angeles Clippers All-Star oyuncuları Kawhi Leonard ve Paul George’un yokluğunda Cavaliers’a karşı maçı 128-111 kazanmayı başardı. Cavaliers, bu maçla birlikte üst üste yedinci mağlubiyetini almış oldu. Clippers ise oynadığı 28 maçta 20.galibiyetini aldı.

Ev sahibi Clippers’ta galibiyette en büyük pay 30 sayı 10 asist ile ‘’double-double’’

İstatistiği yapan Lou Williams’ın oldu. 21 sayı, 9 ribaunt, 6 asist üreten Serge Ibaka ve 23 sayı, 6 ribauntla oynayan Marcus Morris’te galibiyete katkı sağlayan oyuncular arasındaydı.

Arka arkaya 7. mağlubiyetini yaşayan Cleveland Cavaliers’ta Collin Sexton 22 sayı, Darius Garland 20 sayı, 6 asist ve maça yedek başlamasına rağmen 20 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistle mücadele eden Cedi Osman mağlubiyete engel olamadı.

Dallas Mavericks’e konuk olan Portland Trail Blazers bu maçı 121-118 skorla kazandı ve art arda 4.galibiyetini elde etmiş oldu. 6 oyuncu çift haneli skor üretti ve Trail Blazers’taki Damian Lillard, 34 sayı, 11 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Mavericks’in Sloven oyuncusu Luka Doncic, iki gün önce New Orleans Pelicans maçında 46 sayı atmıştı. Bu maçta da 44 sayı, 9 asist, 7 ribaunt üreterek performansıyla öne çıktı.

NBA’DE OYNANAN 10 MAÇIN SONUÇLARI

Washington Wizards-Boston Celtics: 104-91

Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 112-116

Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 110-122

Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 123-112

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 118-121

Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks: 114-109

Phoenix Suns-Orlando Magic: 109-90

Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 110-124

Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 122-105

Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers: 128-111