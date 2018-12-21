Çaykur Rizesporlu Petrucci : Biraz daha şanslı olsaydık daha iyi konumda olurduk

Arzu ERBAŞ/RİZE()-Çaykur Rizespor’un orta saha oyuncusu Davide Petrucci, ligde istedikleri yerde olmadıklarını belirterek “En az rakiplerimiz kadar mücadele ediyoruz. Biraz daha şanslı olsaydık daha iyi konumda olurduk” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 17'inci haftasında oynayacakları Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor’da, futbolcu Davide Petrucci takımın durumunu değerlendirdi. Davide Petrucci, "Tabiki istediğimiz yerde değiliz, ligde aşağılarda yer alıyoruz. Bu pozisyonu hak etmiyoruz, daha yukarılarda olmalıyız. Rakiplerimizle mukayese ettiğimizde en az onlar kadar mücadele ettiğimizi söyleyebilirim. Biraz daha şanslı olsaydık daha iyi konumda olurduk. Umarım bu maçla beraber ve ligin ikinci yarısında durumumuzu düzeltiriz. Bir önceki dönemde küme düştüğümüzde de biraz şansızdık, bu seneye geldiğimizde de şansız olduğumuzu söyleyebilirim, iyi başlamadık. Ama bundan sonra işlerin daha iyi gideceğini düşünüyorum çünkü iyi bir ekibe sahibiz” dedi.

Son haftalarda İlk 11’de forma giyme şansı bulan yeşil mavili oyuncu Petrucci, "Oynamadığınız zaman kalitenizi göstermek zor oluyor, son zamanlarda ben forma şansı buldum. Oynadıkça da daha iyi duruma geldiğimi düşünüyorum daha da iyi olacağım. Kalan haftalarda takımım için elimden geleni yapacağım” diye konuştu