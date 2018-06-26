Çaykur Rizespor'un hedefi Armando Sadiku

Aytekin KALENDER/RİZE, ()

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor transferde gözünü Arnavut santrafor Armando Sadiku'ya dikti.

Çaykur Rizespor, forvet hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdürürken nokta atışı takviyelerle takımı alternatifli bir kadroya dönüştürmek istiyor. Karadeniz ekibi, sezonu Levante'de tamamlayan Arnavut forvet Sadiku renklerine bağlamayı planlıyor. La Liga ekibiyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki santrafor, geçen sezon çıktığı 31 resmi maçta 7 gol atma başarısı gösterdi. Rizespor, satın alma opsiyonuyla Sadiku'yu renklerine bağlamak için temasa geçti. Futbolcu ve kulübü ile görüşmelerin olumlu geçtiği ve önümüzdeki günlerde bu transferin netleşeceği öğrenildi.