Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının ardından

Muhammet KAÇAR - Aytekin KALENDER / RİZE () - Fenerbahçe Teknik Direktör Phillip Cocu, 3-0 kaybettikleri Çaykur Rizespor maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Gerçekten çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi.

Beklenen gelişimi sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, "Daha iyi bir maç çıkarmayı beklemeliydik. Beşiktaş'a karşı iyi bir maçı geride bırakmıştık. İyi veya köyü futbol oynayabilirsiniz. Esas olan doğru futbol oynayabilmektir. Önemli olan sahada doğru davranışları gösterebilmektir. İlk yarıda bir bize, bir de rakibe bakıyorum. Rakibimiz daha istekli ve arzuluydu. 12 dakikalık bir periyot var ve o periyotta maçı kaybettik. 3 golü bu 12 dakikada art arda yedik. İkinci yarıda telafi etmek isteyen ve kazanma gayreti içinde olan takım gördük. Ama bunu maçın en başından itibaren yapmalısınız. Bunu her maç yapmalısınız. Gerçekten çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Hem performansımız hem gelişimimizle ilgili. Bulunduğumuz durumu düşünürsek Fenerbahçe gibi büyük bir takımdayız. Herkes kendi üzerine düşen sorumluluğu almalı. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Böyle olmamalıydı. Bizim oynamamız gereken futbol bu değil" dedi.

OKAN BURUK: "HAKLI BİR GALİBİYET ALDIK"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçını kazanmak için ne yapabileceklerini düşündüklerini belirterek rakibi analiz ettiklerini söyledi. Buruk, "Orta alanı biraz daha kalabalık tutarak hücuma geçersek Fenerbahçe karşısında etkili olabilirdik. Rakibin zaaflarını biliyorduk. Fenerbahçe takımı içinde bulunduğu duruma bakıldığında maçtan önce zorlanacaklarını düşündük. Bir duran top ve bir hızlı hücumla golleri bulduk. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Haklı bir galibiyet aldık. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Taraftarımızın enerjisi sahaya yansıdı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Geçen yıl da Akhisarspor'da 3 maçta Fenerbahçe'yi yendiği hatırlatılan Okan Buruk, "Rize'de, Fenerbahçe maçı ile başlamak tesadüf oldu. Rakibimiz bu sezon çok maç kaybetmişti. Bu hafta bize yenmek nasip oldu. Başka bir takımla da oynasaydık yine aynı oynayacaktık. Fenerbahçe maçı ile başlamanın bana ve ekibime psikolojik anlamda olumlu yansıması olmuştur. Onun yanında rakibimizi doğru analiz ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncularım benle beraber Fenerbahçe'yi yenmiş oldu ama asıl pay oyuncularımın" ifadelerini kullandı.

KARTAL: "BAŞKANLIĞA, FENERBAHÇE GALİBİYETİ İLE BAŞLAMAK GÜZEL"

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ise başkanlığa Fenerbahçe galibiyeti ile başlamanın çok güzel olduğunu belirterek, "Biz hangi takım olursa olsun bundan sonra da ciddiyetimizi bırakmadan gayet inançla ligin sonuna kadar nereye kadar götürebilirsek hep başarılı olmak için çalışacağız. Başarılı olacağımızı da düşünüyorum. Biz hocamızla, sporcularımızla, yöneticilerimizle öyle güzel entegre olduk ki bu bağı kimse koparamayacak. Bizi kimse ayıramayacak. Rize şehri ile bütünleştik. Taraftarlarımızla daha iyi bütünleşerek daha iyiye gideceğimizden emin olabilirsiniz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Phillip Cocu'nun açıklamaları

- Okan Buruk'un açıklamaları

- Hasan Kartal'ın açıklamaları