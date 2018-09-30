Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: 3-0

Muhammet KAÇAR / RİZE ()

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xxx), Bahattin Duran (xxx), Tarık Ongun (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xxx), Brabec (xx)(Dk. 61 Jach xx), Saadane (xxx), Mehmet (xxx), Orhan (xxx), Ali Çamdalı (xxx), Musa (xxx)(Dk. 63 Abdullah xx), Boldrin (xxx), Samudio (xxx)(Dk. 80 Robin xx), Umar (xxx), Vedat Muriç (xxx)

FENERBAHÇE: Harun (x), Reyes (x), Neustadter (x), Hasan Ali (x), Şener (x)(Dk. 70 Barış x), Mehmet (x), Jailson (x), Benzia (x)(Dk. 80 Eljif), Chahechoue (x)(Dk. 46 Frey x), Ayew (x), Slimani (x)

GOLLER: Dk. 30 Vedat Muriç, Dk. 35 Umar, Dk. 41 Samudio (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Saadane (Çaykur Rizespor) - Benzia (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor, sahasında Fenerbahçe'yi ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Yeşil mavililer bu sezonki ilk galibiyetini almış oldu.

4'üncü dakikada Boldrin ceza sahası sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleye gönderdiği top yandan az farkla auta çıktı.

29'uncu dakikada ceza sahasında Jailson'un sağdan kaleye paralel gönderdiği topu Ayew dokundu, top direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

30'uncu dakikada sol kanattan Mehmet Uslu'nun ceza sahası arka direğe gönderdiği uzun topu kafayla kaleye gönderen Vedat Muriç'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

35'inci dakikada Samudio'nun pasında orta sahada topla buluşan Umar, ceza yayı önünde kalecinin üzerinden aşırtma vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

41'inci dakikada serbest vuruşta Boldrin'in ceza sahasına ortaladığı topu Samudio kafayla kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

51'inci dakikada Benzia'nın yaklaşık 30 metreden şutunda top yandan auta çıktı.

69'uncu dakikada Benzia'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleye gönderdiği şutta top yandan auta çıktı.

75’inci dakikada Mehmet Topal'ın sağ çaprazdan ortasında penaltı noktası üzerinde topa yükselen Slimani'nin kafa şutunda top yandan auta çıktı.

79'uncu dakikada Samudio'nun ceza yayı çaprazından şutunda top üstten az farkla auta çıktı.

82'nci dakikada Hasan Ali'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladığı topu ön direkte Frey dokundu. Topu kaleci Gökhan kontrol etti.

90'ıncı dakikada Barış'ın ceza sahasına gönderdiği topu Ayew kafayla kaleye gönderdi. Topu kaleci Gökhan kornere çeldi.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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