Çaykur Rizespor'da Süleyman Koç'la yollar ayrıldı

Aytekin KALENDER / RİZE, () -

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da futbolcu Süleyman Koç'un sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Yeşil mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Süleyman Koç ile kulübümüz karşılıklı olarak anlaşmış ve futbolcumuzun sözleşmesi feshedilmiştir. Çaykur Rizespor Kulübü olarak; Rizespor'umuza hizmet eden Süleyman Koç' verdiği emekler için teşekkür eder, ömür boyu başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

2016/2017 sezonunun devre arasında Çaykur Rizespor'a katılan Süleyman Koç, yeşil mavili forma ile toplamda 61 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu söz konusu maçlarda 10 gol atarken 9 da asist yaptı. Bu sezon Süper Lig'de 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 olmak üzere toplamda 17 maçta görev alan Süleyman Koç, bu maçların 14'ünde yedekten gelerek süre aldı.

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